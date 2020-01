Indignada e incómoda. Así se mostró Ursula Moscoso, una joven candidata al Congreso de la República por el Partido Morado que no toleró las ideas de Phillip Butters ni de Cecilia García, aspirante al Parlamento que se hizo conocida por la campaña social ‘Chapa tu choro’, durante el programa del polémico conductor con miras a las Elecciones 2020.

Durante un debate organizado por Willax, las candidatas hablaron de temas controversiales como la equidad de género y el ajusticiamiento popular frente a la inseguridad ciudadana rampante en el país.

“Lo que se busca es enseñarles temas a los niños de primaria, de respeto y tolerancia”, trató de explicarse la candidata del Partido Morado, mientras su contrincante y el conductor la refutaban.

“¿Te imaginas a este tipo de profesor de tu hija o de tu hijo de 13 años?”, le cuestionó Phillips Butters en referencia a Jorge Arnaldo Osorio Carrillo, el octagenario que fue grabado por una joven mientras se masturbaba a su lado en un bus de transporte público.

“Estamos hablando de profesores, de algo que los adolescentes tienen que conocer y reconocer”, indicó la Moscoso, quien en un momento cayó en la cuenta que no iban a llegar a ninguna conclusión durante la conversación.

En ese momento intervino Cecilia García y aseguró que a ella nunca le explicaron temas sexuales durante su adolescencia y que igual creció bien formada. “Lo que estás diciendo es ofensivo. Yo fui adolescente y no conocí de estos temas y no fueron necesarios para que yo me hiciera una persona pujante, trabajadora. No he tenido que conocer esas cosas para poder salir adelante”, aseguró.

Ursula Mosoco aprovechó el comentario de su contendiente para rechazar la postura de Phillip Butters. “Yo creo que acá ya no tenemos más tema de conversación. Quiero decirles a las personas que yo rechazo todo lo que tú representas hoy. Y quiero tener la oportunidad de decírtelo cara a cara porque he seguido tus entrevistas. Agradezco la invitación, pero soy la voz de todos los jóvenes que cuando te escuchan sienten indignación”, agregó.

Candidata del Partido Morado abandona set de Phillip Butters. Video: Twitter | @chrisbustc | TROME

Como era de esperar, el conductor no se quedó callado y le pidió a la candidata que no hiciera un show. “Yo he sido muy respetuoso contigo. El que te ha invitado he sido yo. O sea, tu no has venido acá por vara, solo quería escuchar tu tema. Yo te ruego que mantengas las buenas formas que he tenido yo contigo porque si tú quieres hacer un show yo también podría hacer un show”, amenazó.

La joven hizo caso omiso a las palabras de Butters y se retiró del set. Luego de unas horas, denunció en su cuenta de Twitter que no quisieron devolverle su celular.

“Me quisieron intimidar, se quisieron burlar de mi, no quisieron devolverme el celular... dije que llamaría a la policía y aun así no querían devolvérmelo. No lo lograron, lo recuperé y seguiré rechazando todo lo que representa esa clase de periodismo”, escribió la candidata.