Juliana Oxenford calificó como ‘nauseabundo’ el escándalo de la vacunación masiva de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, la excanciller y Pilar Mazzetti, quien confesó ante Francisco Sagasti que sí recibió la dosis de Sinopharm un día antes de recibir el lote de las 300 mil vacunas de la empresa china.

“Esto es un escándalo y la exministra Pilar Mazzetti es una tremenda mentirosa”, dijo muy molesta la periodista de ATV.

“Ahora entiendo por qué no quería darnos nunca entrevistas y se iba con los amigos periodistas. Yo quisiera saber si a ese grupo a los que quiere tanto Mazzetti han recibido también una vacuna”, agregó Juliana.

“Me indigna, me parece un acto inmoral, antiético, vergonzoso. Es nauseabundo”, recalcó la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

Juliana Oxenford tildó de nauseabundo que Pilar Mazzetti se haya vacunado | Trome | Video:ATV

PILAR MAZZETTI PIDE PERDÓN

La exministra de Salud Pilar Mazzetti consideró este lunes que haberse inoculado en secreto con la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio de Sinopharm “fue el peor error” de su vida. Aseguró que “nada disculpa lo que he hecho y menos haber ocultado” recibió las dosis.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. He mantenido estrictas medidas preventivas de contagio durante muchos meses. Sin embargo, la segunda ola en enero se ha presentado con un incremento muy rápido, que superó todas las previsiones y he visto como el personal y funcionarios del MINSA a mi alrededor han ido rápidamente enfermando y algunos han perdido la vida, al igual que sus familiares”, se lee en un comunicado enviado por la exministra.

“Cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre [...] No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar su confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida”, señaló.

Pilar Mazzetti también se vacunó contra covid-19

