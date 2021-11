El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, declaró como válidos los allanamientos e incautaciones de inmuebles de Perú Libre y de su líder Vladimir Cerrón, los que fueron efectuados en el mes de agosto pasado, en el marco del presunto delito de lavado de activos.

Como se sabe, la defensa legal del ‘partido del lápiz’ y Cerrón había presentado una apelación para no consignar la validez de las diligencias. No obstante, el Poder Judicial no les dio la razón en esta última resolución.

“Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la anterior defensa técnica conjunta del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas y del actual Partido Político Nacional Perú Libre, recurso sustentado oralmente por la actual defensa técnica y la defensa pública de cada sujeto procesal, respectivamente; y, en consecuencia, confirmar la Resolución N°1, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal y autorizó la medida de allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y descerraje sobre siete inmuebles”, precisó la resolución.

Cabe indicar que son un total de siete inmuebles, tres de ellos a nombre de Cerrón y cuatro a nombre de Perú Libre. Tres ubicados en Lima y cuatro en la región Junín. (Con información de RPP)