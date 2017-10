Lo último de la política peruana en 'Pepitas'

PELEA I



Mauricio Mulder le mandó un dardo a Sergio Tejada. “¿Tu jefe coimeó tres palos para que tú fueras congresista y tú no te diste cuenta?”, le preguntó por Twitter y luego le hizo recordar un problema familiar…



PELEA II

El exnacionalista le respondió por la misma vía. “No me extraña la bajeza y la mentira juntas viniendo de ti”, escribió Tejada, quien antes había preguntado quién le encargó recibir la plata a Jorge Cuba. Uyuyuyy…



Alarcón

Se le viene la noche al excontralor Edgar Alarcón. Un juzgado evalúa la comparecencia con restricciones contra él y otros 16 investigados por los delitos contra la administración pública, peculado doloso, colusión agravada y otros...



Se queda muda

Nadine no dijo ni pío ante la Comisión de Fiscalización, que quiso interrogarla por el caso de la muerte del cabo Emerson Fasabi, excolaborador de su esposo. Huumm...



¿Honestidad?

Apristas salieron a las calles con carteles que decían ‘Alan honestidad’. Vamos a ver si tienen razón...mulder y tejada

Se viene acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.