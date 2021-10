Durante una entrevista concedida a Ideeleradio, el politólogo Mauricio Zavaleta señaló que Keiko Fujimori hoy por hoy es irrelevante, desde su punto de vista. Además, consideró que la lideresa de Fuerza Popular no debería ser motivo de preocupación como eventual candidata presidencial.

“Keiko Fujimori, hoy por hoy, es irrelevante, desde mi punto de vista. Fue relevante durante diez años en la política peruana, muy relevante de hecho, y motivo de legítima preocupación, pero ya no lo es, porque es una candidata insignificante”, manifestó.

En otro momento dijo que el fujimorismo, como fuerza política, se encuentra destinado a la desaparición del sistema de partidos.

“La hija de Alberto Fujimori logra entrar a segunda vuelta con un porcentaje mínimo, porque estuvo muy fragmentada la elección, porque los ciudadanos no estábamos prestando atención a qué es lo que pasaba en la primera vuelta en medio de una pandemia (del Covid-19), pero ahora, hoy por hoy, después de una tercera derrota, tiene congresistas sí, pero esos legisladores votarían igual esté Keiko o no esté Keiko… Creo que ya hay que darle vuelta a la página en el caso de la figura política de Keiko y creo que también del fujimorismo, porque me parece que una fuerza política sin su líder histórico y su heredera, pues, está destinada a la desaparición”, sostuvo.

LO LAMENTA

Zavaleta también lamentó que en los últimos cinco años, la clase política no haya tenido la habilidad de ponerse de acuerdo. Advirtió que estos han hecho un mal uso de los mecanismos constitucionales.

“Yo creo que podemos ver algunas tendencias sobre la base del pasado inmediato. Y el pasado inmediato en estos últimos cinco años nos dice que nuestros políticos no han tenido la habilidad para ponerse de acuerdo. (Nuestros políticos) más bien han abierto una Caja de Pandora terrible con estos instrumentos que están en la Constitución, que son la cuestión de confianza, el cierre del Congreso y la vacancia presidencial, y lo han utilizado de manera irresponsable”, acotó.

Del mismo modo, indicó que lo peor que le podría pasar al Perú sería continuar en esta espiral de deterioro institucional y de inestabilidad originada por políticos precarios que están muy polarizados.

“El elenco ha cambiado, ya no son los congresistas anteriores ni los del Parlamento electo el 2016, ya no son los mismos presidentes, pero los políticos en el Perú comparten la misma precariedad… Si es que estos políticos precarios, en gran medida, están muy polarizados, yo creo que lo más probable es que entremos a una colisión entre Ejecutivo y Legislativo, tal vez pronto. Y me refiero a una colisión como las que vivimos entre Martín Vizcarra y el Congreso anterior, entre el Congreso anterior y Pedro Pablo Kuczynski. Creo que de alguna manera es inevitable. Ojalá me equivoque”, puntualizó.