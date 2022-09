Lady Camones, congresista de Alianza Para el Progreso (APP), fue censurada como presidenta del Congreso, convirtiéndose así en el primer caso tras 22 años de un titular del Parlamento que deja el cargo por decisión de la mayoría del pleno.

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, fue aprobada la moción que presentaron diversas bancadas parlamentarias oficialistas para retirar de la presidencia de la Mesa Directiva a quien había sido elegida como sucesora de María del Carmen Alva el pasado 26 de julio.

Con esto, Lady Camones deja el puesto a la cabeza del Poder Legislativo luego de 42 días de haber ganado las elecciones para presidirlo. Aquí los motivos que llevaron a su caída.

Primer audio con César Acuña

El viernes 2 de setiembre, el portal Epicentro TV difundió varias grabaciones que se hicieron durante una reunión partidaria sostenida esa misma semana entre militantes de APP, congresistas de su bancada y su fundador César Acuña, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

En el primer reportaje sobre estos audios, se oye a Acuña Peralta presionar a Lady Camones y otros miembros de APP para agilizar la aprobación del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para crear el distrito Alto Trujillo.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, señaló el actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad por APP.

Acuña Peralta es específico en sus instrucciones y asegura que la bancada de APP tiene “tarea”. “No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda lo aprueba el congreso y tú ahí vas tú allá, se va Lady allá”, detalla en la conversación que ocurrió el 30 de agosto.

Lo que dijo Lady Camones

Como parte de esta conversación, se oye a Lady Camones respaldar la idea del proyecto a favor de Alto Trujillo, dejando de lado incluso un acuerdo que había tenido previamente con el congresista Carlos Anderson sobre el proyecto Chavimochic.

“Yo ya me comprometí con él (Carlos Anderson) pero él no ha logrado los votos. Entonces [...] no le va a ayudar, presidente, eso. Lo del Alto Trujillo creo que sí, es un tema popular”, indicó.

Acuña, Camones y la vacancia

El segundo reportaje de Epicentro TV, difundido el sábado 3 de setiembre, contiene más audios donde César Acuña, Lady Camones y otros congresistas de APP se muestran a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo en lugar del adelanto de elecciones que han planteado personas como Keiko Fujimori.

“Creo que debería haber un comunicado, un mensaje para que los peruanos sepan que no estamos blindando a Castillo. Y esos 34 días para mí son clave, clave, clave. No deben relacionarme con Castillo”, insiste Acuña, en alusión a los días que faltan para los comicios del 2 de octubre.

Lady Camones también se suma al respaldo a favor de la moción de vacancia que, hasta la fecha, viene siendo promovida por el no agrupado Edward Málaga.

“La solución más próxima no es el adelanto de elecciones, porque en un mes o en dos meses, cae Castillo y, con él, de repente, caemos nosotros. Entonces, tenemos que ser responsables en ese sentido. El adelanto, yo pienso, mínimo un año. Y en un año, Castillo destrozó todo, a nosotros también”, advierte la entonces presidenta del Legislativo.

Lady Camones se defiende

Tras la difusión del primer reportaje, la entonces titular del Poder Legislativo aseguró que dichas declaraciones “no tienen absolutamente nada de ilegal”.

En conferencia de prensa, lamentó que se haya “violentado” nuevamente el derecho a la intimidad de los congresistas y anunció medidas legales.

Declaraciones de Lady Camones

“He presentado mi reclamo ante el partido, que se ha comprometido que en el plazo de 48 horas me va a dar respuestas sobre las investigaciones que se tienen que dar. Nuevamente está ocurriendo esto y es un hecho que lamento mucho. En un plazo de 48 horas debemos saber quién ha sido la persona que ha traicionado la confianza de quienes integramos la bancada de APP”, añadió.

Moción de censura contra Lady Camones

El 5 de setiembre, mientras se llevaba a cabo un pleno del Congreso, legisladores de diferentes bancadas presentaron una moción de censura contra la presidenta del Parlamento por el contenido de los audios con César Acuña.

“Está involucrada directamente en estos presuntos delitos (usurpación de funciones; patrocinio ilegal; tráfico de influencias; entre otros) pues, en su condición de Presidenta de la Mesa Directiva, es la que lleva el desarrollo de la agenda de las sesiones plenarias y decide qué proyectos de ley pasarán al debate y aprobación”, precisa el documento firmado por 23 legisladores.

Moción de censura contra Lady Camones.

La moción considera que las grabaciones son pruebas suficientes ya que todos los participantes han aceptado su participación en las conversaciones donde Acuña Peralta exige que se cumplan sus reclamos para favorecerlo en su campaña política.

