La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino juró esta noche como la nueva ministra de Salud, en reemplazo de Jorge López, quien fue apartado del cargo el lunes por el presidente Pedro Castillo, debido a una denuncia de que utilizó a trabajadores de su cartera para hacer sospechosos depósitos a la cuenta de su exconviviente. Portalatino es una de las legisladoras más destacadas de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón.

Ella deberá hacer una especie de equilibrismo político para lidiar con el presidente del Consejo de Ministros y a la sazón su jefe, Aníbal Torres, de quien solo en abril pasado dijo que ya había cumplido su ciclo.

Asimismo, lo criticó por las “palabras desafortunadas” que tuvo al citar a Adolf Hitler como un personaje referente del desarrollo. “Dentro de la bancada oficialista nos deja un sinsabor”, señaló aquella vez en entrevista con Canal N.

Para la parlamentaria, el presidente del Consejo de Ministros ya había cumplido su ciclo. “El que representa al gobierno es el gabinete y el gabinete con las 19 carteras no están cumpliendo a cabalidad, por lo tanto, yo he solicitado al señor presidente que inmediatamente haga la reestructuración de las carteras sensibles y una de ellas es el Ministerio de Economía y Finanzas, (que), no está dando soluciones de gran envergadura ni a proyectos del Ejecutivo para poder salvaguardar la calidad de vida, y mejor aún donde el estado peruano a través del Ejecutivo pueda regular los precios o controlar”, señaló Portalatino.

En otro momento, aseguró que ha pedido también la renuncia de Dina Boluarte al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, “porque en estos momentos esta cartera tiene más de 7000 millones de soles y no tiene resultados (…) lamentablemente hay una falta de capacidad y deficiencia por parte de ellos”, señaló.

Kelly Portalatino, tiene 37 años, es médico cirujano de profesión y parlamentaria representante de la región Áncash.

Está afiliada al partido Perú Libre desde el 22 de setiembre del 2020 y logró un curul en el congreso con 8 286 votos.

La primera vez que postuló al Parlamento fue en 2020, pero no lo logró. Antes fue secretaria en la región Áncash de Perú Libre.

De acuerdo con su hoja de vida, nació en el distrito de Chimbote (Áncash). Tiene experiencia como directora ejecutiva en la Red de Salud Pacífico Sur en el año 2014 y como médica cirujana en la Unidad Ejecutora N° 409 de la Red de Pacífico Norte desde el año 2016.

Por otro lado, cuenta con educación básica regular y es bachiller en Medicina Humana por la carrera de la Universidad San Pedro en el año 2010.

Respecto de la denuncia contra su antecesor, la congresista señaló que la lucha por la salud pública no podía ser opacada por los actos irregulares en los que habría incurrido Jorge López. En esa línea, instó al ahora exministro a aclarar las denuncias en su contra.

