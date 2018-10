PPK no se arrepiente del indulto a Alberto Fujimori: "Fue muy criticado, pero así es la vida pues"

El ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK ) defendió la legalidad del indulto humanitario que le otorgó a Alberto Fujimori en diciembre del año pasado y consideró que no tiene por qué arrepentirse de haber tomado esa decisión que, según él, fue constitucional.

"No me arrepiento de haber indultado a ( Alberto) Fujimori. Quizás debí esperar a que llegara el Papa, pero tampoco quería cargarle un tema de política interna. Cuando estuve en Roma, antes de su visita, le mencioné el caso de Fujimori", declaró PPK en una entrevista a El Comercio.

El ex jefe de Estado que renunció en marzo de este año señaló que que consideraba la anulación de indulto a través de un fallo de la Corte Suprema como una "pérdida personal" porque ha respetado las normas vigentes.

"No lo tomo nada bien porque la Constitución es clarísima. El artículo 118 me daba, como presidente, la autoridad para dar el indulto. No hubo un toma y daca. El proceso se empezó bastante antes del período de vacancia y coincidió con la Navidad; un momento en el cual se dan indultos en muchos países", manifestó.

PPK consideró que el Juzgado de Investigación Preparatoria que dio la razón a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta que presentaron un control de convencionalidad contra la gracia presidencial que le otorgó a Alberto Fujimori está "buscando cosas para desindultarlo".

"No hubo negociación. Ellos se salieron (el bloque de Kenji Fujimori) porque creían que estaba mal el proceso de vacancia. No hubo ningún toma y daca ni nada de eso", reiteró.

Asimismo, PPK aseguró que la información sobre la salud de Alberto Fujimori que revisó para decidir dar el indulto era clara. "Los informes médicos que vi desde junio eran bien claros respecto a la taquicardia [...] No tengo ninguna duda que el indulto fue bien dado. Claro, me doy cuenta de que internacionalmente fue muy criticado, pero así es la vida pues", comentó el ex mandatario.

PPK concluyó señalando que hay que respetar la decisión de la justicia "siempre y cuando no esté politizada", y consideró que las críticas desde la bancada de Fuerza Popular hacia el fallo son una muestra de que este partido "se mueve con los vientos políticos que ellos ven".

El juez Hugo Núñez Julca, que determinó que Alberto Fujimori debía ser ubicado y detenido por considerar que no procedía el indulto humanitario, tomó varios elementos para fallar a favor de los deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales el ex presidente fue sentenciado a 25 años de prisión.

Los principales argumentos incluyen la ausencia de una justificación médica o de alguna enfermedad terminal, falta de imparcialidad en la elaboración de los informes médicos y la "crisis política" que atravesaba el país en diciembre del 2017. En aquella fecha, se frustró la moción de vacancia contra PPK luego que el bloque parlamentario de Kenji Fujimori votara en abstención cuando eran todavía parte de Fuerza Popular.