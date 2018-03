PPK renunció: ¿Qué pasará con La Cumbre de las Américas tras renuncia de mandatario? [VIDEO]

Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú, el país queda sumido en la incertidumbre. En especial la situación de La Cumbre de las Américas es bastante incierta para los diferentes mandatarios que iban a llegar al país.



La situación con Nicolás Maduro. Pedro Pablo Kuczynski invitó al mandatario de Venezuela a asistir a La Cumbre de las Américas, pero luego le retiró la invitación. Tras la renuncia del mandatario, el político venezolano no se ha pronunciado en redes sociales.



Los que se bajan del coche. El aliado de Pedro Pablo Kuczynski en Argentina es Mauricio Macri , el político argentino indicó que no asistirá a La Cumbre de las Américas debido a la inestabilidad y polarización que se vive en el Perú.



En esa misma línea, Juan Manuel Santos, mandatario de Colombia, también desistió de venir a La Cumbre de las Américas. Mauricio Macri fue quien informó de la decisión del presidente colombiano. "Si la cosa sigue así, no podemos ir", fue lo le comunicó el argentino a su jefe de gobierno Marcos Peña.



Otro de los representantes que está en duda es Donald Trump. La inestabilidad que se vive en Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski hace que se ponga en duda la asistencia de los mandatarios a La Cumbre de las Américas.

PPK renunció, según Gestión.