La crisis polìtica actual tras la difusión de los 'Kenjivideos' y la posible renuncia de PPK ha ocasionado que el Perú entero a través de diversas plataformas no solo pidan que el presidente de la República se vaya, sino que también se disuelva el Congreso.



No es un secreto que los congresistas del Perú ganan una buena suma de dinero mensualmente. "Come echados", le dicen una parte de la población a los "padres de la Patria" que no atan ni desatan en la realidad política actual y ahora la población, tras esta severa crisis política piden que "se vayan todos".



¿Si se disuelve el Congreso?



Es la pregunta que miles de peruanos se hacen desde hace buen tiempo en este periodo de gobierno que tiene el presidente PPK, ahogado por la crisis.



Las respuestas están en la Constitución Política del Perú:



1. El artículo 134 de la Constitución menciona lo siguiente: "El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso".



2. Estas elecciones se celebran dentro de los 4 meses siguientes a la fecha del decreto. Artículo 134 de la Constitución: "Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.

No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato".



3. El Ejecutivo tendría que legisla mediante Decretos de Urgencia durante este proceso.



4. La Comisión Permanente se mantiene hasta que se instale el nuevo Congreso. Esta comisión recibirá los Decretos de Urgencia para elevarlos al siguiente Congreso electo para ser revisados.



5. Costos. La ONPE tendría que gastar más de 90 millones de soles en elegir nuevos congresistas.