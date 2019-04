Poder Judicial dispuso se realice un informe sobre estado de salud de PPK

El juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso este miércoles que el Ministerio Público realice un informe sobre el actual estado de salud del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en la audiencia en la que se evaluaba el pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva en su contra.



Según indicó el abogado del ex mandatario, César Nakazaki, debido a la alta probabilidad de la obstrucción de las arterias del ex mandatario, se dispuso la elaboración de un informe de salud, el cual deberá ser considerado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez.



“Se le ha diagnosticado que haya una alta probabilidad de una seria obstrucción de arterias. El juez correctamente ha dispuesto que el Ministerio Público emita un informe antes de tomar una decisión”, dijo.



Ante este pedido del juez Chávez Tamariz, Nakazaki saludó la disposición de José Domingo Pérez de realizar un posible cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario para PPK, en caso fuera conveniente.



“Lo que el fiscal ha dicho, lo cual saludo, es que, de acuerdo con ese informe, él podría reevaluar su pedido”, afirmó el abogado.



Asimismo, refirió que la suspensión de la audiencia esta tarde, se debe a que ha solicitado que su ejercicio de la defensa pueda realizarla sin interrupciones, por lo que se programó la continuación para este jueves.



“Me toca a mí comenzar con la parte de la defensa, entonces, lo que le pedí al juez es que me permita realizarla completa. Como he programado no menos de dos horas [en mi exposición] y él [juez] tenía solo una hora disponible, hemos quedado para mañana hacerla completa”, refirió.



Como se recuerda, PPK cumple una orden de detención preliminar por diez días desde el miércoles de la semana pasada, como parte de la investigación que sigue la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.