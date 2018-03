PPK está en la cuerda floja. El presidente del Perú está viviendo el momento más crítico de su Gobierno después de que el Congreso de la República lograra presentar un segundo pedido de vacancia contra el mandatario.

El jefe de Estado podría ser vacado este jueves por el Congreso. El argumento de sus detractores es 'incapacidad moral', aunque PPK asegura que el pedido del legislativo es inaplicable. "La incapacidad moral a la cual se refiere el artículo 113 de la Constitución se refiere a la capacidad mental, es el caso que a alguien le dé Alzheimer o algo", dijo el presidente en una exclusiva entrevista con Trome.



En ese sentido, PPK aseguró que si este jueves el Congreso de la República logra los 87 votos para vacarlo, lo consideraría un golpe de Estado. 'He subestimado las intenciones de mis adversarios', dijo en relación a las recientes declaraciones de Keiko Fujimori, quien requirió la presencia de Martín Vizcarra para que ocupe el cargo del actual mandatario.



Como no podía faltar, PPK también se refirió al principal caso de corrupción del que se le acusa: el escándalo de Odebrecht. 'Dejé mi empresa a un socio y él hizo negocios. Yo no participé en esos negocios de ninguna manera y después, ya mucho después, cuando regresé a la vida privada, estaba mi empresa ahí y aproveché pues los recursos que quedaban', dijo sobre su empresa Westfield.



Asimismo, PPK habló del polémico indulto que le otorgó la expresidente Alberto Fujimori. 'Yo no me arrepiento. Yo creo que el Perú necesita reconciliación. Tenemos que voltear la página de los anteriores casi veinte años'.



Sobre el mismo tema, el presidente dijo estar casi seguro de recibir el apoyo de Kenji Fujimori, quien recientemente se separó de su hermana Keiko por apoyar a PPK en el primer pedido de vacancia. 'Sin duda me va a apoyar. No sabemos muy bien con qué número de congresistas, pero yo pienso que él sí me va a apoyar...', dijo a Trome.

No te pierdas nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota con estas y muchas otras pólemicas frases de PPK en su reciente entrevista con Trome.

