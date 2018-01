PPK: Esto pensaba Javier Barreda un mes antes de asumir como ministro de Trabajo

Mucho antes que Javier Barreda, ahora expulsado del APRA, aceptara ser ministro de Trabajo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el político escribió una columna en La República en diciembre pasado donde mencionaba que el actual mandatario “tenía mucho que ocultar sobre los proyectos de Odebrecht”.



Javier Barreda aseguró que votó por PPK en la segunda vuelta de las Elecciones 2016 para “evitar que el segundo fujimorismo llegue al poder”.



Para Barreda, PPK “mintió voluntariamente con respecto a sus vinculaciones directas e indirectas con la empresa (Odebrecht) más corrupta de la región”.



Asimismo, Javier Barreda indicó que pese a todas las acusaciones el APRA-su partido en ese entonces-“es el menos tocado por el diluvio de Lava Jato”.



“Los ‘renovadores’ devinieron en lo viejo y el viejo partido tradicional arañado, golpeado y con sus propios errores, no se encuentra en alguna delación o prueba que lo quiebre en su sentido político. El odio anti-aprista no debe preocupar. Sí debe exigir significativa reconversión desde el propio Apra, que su no culpabilidad amarga, irrita o superamarga a una parte importante de peruanos de a pie”, escribió Javier Barreda.



Javier Barreda juramentó como ministro de Trabajo. Javier Barreda juramentó como ministro de Trabajo.

BARREDA Y SALINAS EXPULSADOS DEL APRA

Javier Barreda y Abel Salinasjuramentaron como nuevos ministros de PPK, siendo expulsados de inmediato por el APRA.



Mauricio Mulder ya había lanzado la advertencia de una expulsión para cualquiera del APRA que formara parte del Gabinete de PPK.



"El partido no ha autorizado a ningún militante a integrar el gabinete del señor Pedro Pablo Kuczynski. Cualquiera que desee ingresar a un puesto de confianza del gobierno deberá ser expulsado por que el partido no ha conversado con el gobierno absolutamente nada. Yo hablé con la señora Mercedes Aráoz y le comuniqué que ningún militante iba a ingresar a su gabinete. Si ella convoca a un aprista, nos está desafiando", manifestó Mauricio Mulder sobre el caso de Javier Barreda.



Javier Barreda juramentó como nuevo ministro de Pedro Pablo Kuczynski y fue expulsado de inmediato por el APRA.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE