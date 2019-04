PPK reaccionó así cuando se enteró que Poder Judicial ordenó su detención preliminar | VIDEO

'Ridículo'. Así calificó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) la noticia sobre su detención preliminar ordenada por el Poder Judicial. Un reportero de Panamericana se comunicó muy temprano en la mañana con el expresidente y le informó sobre esta medida.

"Ya se habrá enterado de la detención preliminar que acaban de dictar contra usted", le explica al expresidente PPK sobre la orden del Poder Judicial. El otrora mandatario se mostró sorprendido al escuchar la noticia.

PPK: No, no me he enterado



Reportero: Le explico, el Poder Judicial acaba de dictar prisión preliminar contra usted.



PPK: ¿Ah sí?

Reportero: Sí, por diez días (...) por las investigaciones que usted tiene. Está en todos los medios.



PPK: Ya... Bueno, gracias.



Reportero: ¿Cuál es su opinión doctor Kuczynski?



PPK: En este momento me parece ridículo. Gracias.

A muy tempranas horas de este miércoles 10 de abril, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de jorge Luis Chávez Támariz admitió el pedido del Ministerio Público.

El abogado de PPK, Nelson Miranda, aseguró que apelarán esta medida y que la calificaba de 'arbitraria'.

“La orden de detención es una orden que se dicta sin notificar a las partes, entonces recién vamos a tomar conocimiento de la resolución. Recién nos vamos a entrevistar con nuestro patrocinado (PPK), vamos a evaluar los argumentos. Evidentemente es una decisión que vamos a apelar”, afirmó Nelson Miranda.