¡PPK seguirá en arresto domiciliario! Juez rechaza pedido del Ministerio Público para que cumpla prisión preventiva 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido del Ministerio Público para revocar el arresto domiciliario que cumple el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK ) por 36 meses y ordenar su prisión preventiva.

El juez Jorge Chávez Tamariz manifestó que la fiscalía no ha probado la realización de actividad política por parte del ex jefe de Estado, pese a las visitas de políticos que recibió en su domicilio.

"PPK no está impedido de tener reuniones sociales o visitas. Si no se demuestra que ha existido actividad política [...] lo que se sustenta con el cuaderno de control se suscribirá solamente como una cuestión de visita", indicó.

El juez señaló que sería "irracional y hasta abusivo" entender que el expresidente no pueda recibir visitas de testigos de todos los casos en manos del fiscal a cargo del caso.

"Esta situación daría lugar a imponerle una tarea no reconocida al procesado, indagar para identificar quién es testigo o no [...] Cuando lo que corresponde es que prepare su defensa ante los cargos presentados por el Ministerio Público", señaló Chávez Támariz.

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó variar el arresto domiciliario debido a que PPK habría incumplido reglas de conducta, por lo que confirmó que apelará la decisión tomada por el magistrado de investigación preparatoria.

Según argumentó en su pedido, el exmandatario recibió la visita de congresistas y otros políticos. Para el representante del Ministerio Público, "la actividad política directa e indirecta que viene desarrollando, determina que no se encuentra en grave estado de salud".

Además, durante la audiencia, el fiscal Domingo Pérez señaló que "existe base objetiva de perturbación probatoria" por parte de PPK. Aseguró que su pedido no tiene ninguna carga inhumana o política.

Por su parte, el abogado del expresidente, César Nakazaki, manifestó que el fiscal no ha probado con el registro de visitas que PPK haya realizado actividad política.

"No hay prueba de actividad política por parte de la fiscalía porque el registro lo único que acredita es quien visita. Y cuando visita un político a su mamá no hace actividad política. Cuando visita un político a un amigo no hace necesariamente política", expresó.