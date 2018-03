PPK renunció: ¿Cuántos días duró su gobierno? [FOTOS y VIDEOS]

La renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) puso punto final a un gobierno que duró un año, siete meses y 21 días, salpicado desde sus inicios por el azote de la corrupción y por una implacable oposición liderada por el partido fujimorista Fuerza Popular.



En total, el gobierno de PPK duró 600 días hasta que anunciara su renuncia a la Presidencia de la República tras asumirla el 28 de julio de 2016.



"Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país, es que yo renuncie a la presidencia de la República", dijo PPK en un mensaje grabado.



"No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mí me negaron", afirmó PPK, de 79 años, rodeado de la mayoría de su gabinete reunida en el Palacio de Gobierno.



PPK renunció a la Presidencia de la República. (Video: Canal N)

PPK había eludido un primer intento de destitución en diciembre en el Congreso, que lo acusaba de haberse favorecido de contratos de consultoría con la brasileña Odebrecht siendo funcionario público.



En esa ocasión, un puñado de legisladores opositores del partido fundado por el expresidente Alberto Fujimori inclinó la balanza a su favor. Poco después, PPK ordenó el indulto de Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.



Pese a haber salido airoso, la mayoría de los peruanos se confesaron a favor de la renuncia de PPK, de acuerdo con sondeos.



La gota que colmó el vaso fue cuando dirigentes del mayor partido opositor, Fuerza Popular, mostraron videos y audios de legisladores de los 'Kenjivideos'.



PPK dijo que espera una transición constitucional y ordenada para superar un clima de "ingobernabilidad" por la constante confrontación con el Congreso. Y recomendó hacer una reforma constitucional para no volver a vivir estas situaciones.



Ahora el primer vicepresidente Martín Vizcarra, hasta hoy también embajador en Canadá, será el nuevo jefe de Estado hasta completar el actual mandato el 2021, según lo que establece la Constitución.

Kenjivideos 1

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE