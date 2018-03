PPK renunció: Por esta razón, Martín Vizcarra no puede convocar a elecciones generales [FOTOS y VIDEOS]

Martín Vizcarra, primer vicepresidente del Perú, quien asumiría la Presidencia de la República tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no puede llamar a elecciones generales, según la Constitución.



Si bien el Congreso de la República puede rechazar la renuncia de PPK no sería el escenario más favorable, sin embargo, lo que todos se preguntan es si Martín Vizcarra puede llamar a elecciones generales. La respuesta es no.



Esto es, por supuesto, hasta que Martín Vizcarra asuma como mandatario-o sea, hasta que tenga la banda presidencial-, allí recién el hasta ahora primer vicepresidente puede llamar a elecciones generales.



En conclusión: mientras Martín Vizcarra siga siendo vicepresidente del Perú no puede convocar a elecciones generales.

Martín Vizcarra , actual embajador de de Canadá, estaba cumpliendo un viaje de trabajo en Quebec, pero al enterarse que PPK había renunciado, tomará un vuelo de emergencia a Lima.



En las próximas horas, Martín Vizcarra estará en la capital peruana para asumir la presidencia en reemplazo de PPK.



PPK anunció su renuncia constitucional a la presidencia del país debido al "clima de ingobernabilidad" y que "no permite avanzar".

Martín Vizcarra, vicepresidente del Perú, regresa a Lima en las próximas horas.

