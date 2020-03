Este domingo se reveló una serie de documentos incautados por el Ministerio Público en la vivienda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el sábado 24 de marzo del 2018, un día después de dejar el cargo.

El programa “Cuarto Poder” reveló parte del contenido de los documentos que estuvieron en manos de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, según el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry. En declaraciones a la fiscalía, el exparlamentario indicó que la hoy detenida candidata presidencial le ordenó en agosto del 2018 reunirse con el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para hacerle entrega de dicho documento; sin embargo, decidió no hacerlo.

En uno de los documentos, Kuczynski, quien sabía que su entonces vicepresidente Martín Vizcarra no estaba dispuesto a renunciar en el segundo proceso de vacancia en su contra, escribió sus iniciales y los casos en los que podría ser investigado: “MV Casos Moquegua, Chinchero, poco leal- traidor títere de fuerza popular”. Luego escribió “Keiko Fujimori, poder absoluto, vacancia es por venganza, no renunciaré firme, golpe de Estado”.

Indulto a Fujimori

En otro documento se leen las coordinaciones realizadas para otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori a través de su amigo Álvaro Bedoya.

“Pedro Pablo, ayer fui a visitar al expresidente Fujimori a la Dinoes y me quedé a almorzar con él, por suerte llegó a visitarlo su hijo Kenyi, por lo cual les di tu encargo de tener una reunión con su hijo. Kenyi me manifestó que encantado y que fijes fecha y hora para cuando estimes conveniente”, se lee en una misiva de Bedoya al expresidente.

Primera vacancia

En otro de los papeles se observa como PPK ideaba su defensa ante el primer proceso de vacancia: “estos eventos no ocurriendo durante mi gobierno, no se ha demostrado que se influenció ningún contrato o licitación, yo no firmé nada con Odebrecht”. Asimismo, el exmandatario anotó “J.Vilcatoma, K.Beteta y R.M Bartra información”, las tres exparlamentarias eran algunas de las que pedían su renuncia con mayor énfasis.

Igualmente, aparecen los nombres y apellidos de los 9 parlamentarios de Fuerza Popular que votaron en abstención e impidieron que se vaque al expresidente en diciembre del 2017.

Gabinete de la reconciliación

En otro documento difundido por “Cuarto Poder” aparecen nombres de posibles candidatos a integrar el gabinete de la Reconciliación que juramentó el 9 de enero del 2018 bajo la presidencia del Consejo de Ministros de Mercedes Araoz: “Defensa: Lourdes Flores, Conde, Kisic…Portavoz de la Gobernabilidad: Jaime de Althaus ¿?”.

Susana de la Puente y Westfield Capital

Finalmente, en un documento que parece ser posterior a la renuncia de PPK el 21 de marzo del 2018 se lee lo siguiente: “recibimos a los congresistas no se ha entregado ni recibido ningún centavo, ofrecer obras no es comprar votos”. En el mismo documento el exmandatario escribió lo siguiente: “Susana de la Puente” y un reglón más abajo indicó “100k dólares de Westfield a la campaña de 2011”.

Sobre este último punto, “Cuarto Poder” informó que fuentes cercanas al otrora jefe del Estado (2016 – 2018) señalaron que ese apunte se refiere al aporte de US$100.000 realizado desde su empresa Westielfd a la campaña y no tiene que ver con Susana de la Puente. La exembajadora del Perú en el Reino Unido es investigada en la fiscalía por los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de PPK el año 2011.