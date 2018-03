PPK invocó a San Pedro y este lo 'destrozó' en Twitter [FOTOS y VIDEO]

Luego que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indicara que si se muere hoy, "San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: Pedro Pablo, tú has actuado bien", varios cibernautas se burlaron del pronunciamiento del mandatario.



Incluso, en uno de los tuits San Pedro 'respondió' a PPK: "No, Pedro Pablo. No te dejaré entrar al cielo porque luego indultas al diablo. ¡Traidor!".



PPK aseguró que se defenderá ante la amenaza de un nuevo pedido de destitución presentado por parlamentarios de oposición en el Congreso y reiteró que no renunciará.



"Yo me voy a defender y no renunciaré", exclamó PPK ante pobladores de Puno, donde anunció la construcción de diez plantas de tratamiento de aguas residuales que descontaminarán el lago Titicaca, que a 3.812 metros de altura en territorios entre Perú y Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo.



Eufórico ante los aplausos de los asistentes, PPK enfatizó que su "conciencia está limpia" y que no se dejará vencer por "traidores", sin entrar en detalles.



Legisladores opositores presentaron el jueves al Congreso una moción de destitución del mandatario, la segunda en menos de tres meses, aduciendo su "incapacidad moral" por sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

PPK dijo que con el nuevo pedido de vacancia se "está poniendo en ridículo al Perú porque estamos diciendo: botamos al presidente que está trabajando, cuando van a venir 35 presidentes a la Cumbre de las de América el 14 de abril".



"La intención es botarme después de la cumbre para no parecer mal porque saben que esto (la vacancia) está muy mal", dijo PPK, de 79 años, quien asumió el gobierno el 28 de julio de 2016 para un periodo de cinco años.



Los opositores piden destituir a PPK por sus "mentiras, engaños y graves conflictos de interés" sobre su relación con la constructora brasileña Odebrecht, "que configuran una grave afectación a los problemas de moralidad pública", según la moción.

PPK: "Si me muero hoy, San Pedro me dirá: 'Pedro Pablo, tú has actuado bien'"

