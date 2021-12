El conteo regresivo para la llegada del 2022 empezó y, ante ello, la vidente Soralla de los Ángeles realizó sus predicciones en cuanto a lo que podría ocurrir en la política peruana el próximo año. Sin duda, el protagonismo de su vaticinio se centra en el gobierno de Pedro Castillo.

La vidente compartió que Pedro Castillo podría tambalear en el cargo el 2022, ello a raíz de posibles nuevos escándalos de corrupción. Además, sería traicionado por una persona de confianza de su círculo cercano.

Conoce a continuación todas las predicciones de Soralla de los Ángeles para Castillo, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y más sobre la política peruana.

FUTURO DEL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO PARA EL 2022

Su situación se complica. La carta del as de espadas representa el término, el final de su gobierno. Pasado un año de su gobierno, va a tener bastantes complicaciones. Habrán bastantes personas en contra, que no desean que él se mantenga en el poder. En su propio partido habrán muchas divisiones y, finalmente, lo dejan solo. Veo una posible vacancia culminando el primer año de su mandato.

NUEVO POSIBLE CASO DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO PARA EL 2022

En cuanto a política, sale que en el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo en su partido o sus ministros, un hombre y una mujer serán involucrados en problemas de corrupción en el ámbito legal. La mujer tiene como algo escondido que saldrá a la luz, un destape que generará un escándalo a nivel político. Será juzgada y, definitivamente, estará involucrada en temas de corrupción.

POSIBLE MUERTE DE POLÍTICO PARA EL 2022

Sí, definitamente, sí. Va a haber una pérdida de una persona mayor, aproximadamente de entre 60 a 70 años. Un hombre de la política dejará de existir entre el mes de enero y abril.

PEDRO CASTILLO SERÍA OPERADO EL 2022

Se le avecinan problemas gastrointestinales, problemas de gastritis. Una posible hospitalización a mitad de año 2022. Él es del signo Libra, por lo que tiene que cuidar más que nunca el tema de la salud. Veo una operación, así que a tomar en cuenta estas recomendaciones.

POSIBLE VACANCIA A CASTILLO EL 2022

La carta del as de copas dice que sí habrá una vacancia. Se está trabajando inclusive en esa posibilidad. A Pedro Castillo lo va a traicionar su mano derecha o su asesor, van a salir posibles escándalos que complicarían su situación política, sobre todo a su gobierno. Personas le darán la espalda, le clavarán el puñal. La carta de la traición se manifiesta.

EL FUTURO DE KEIKO FUJIMORI, ALEJADA DE POLÍTICA EL 2022

En el aspecto político, sale la carta de la enfermedad. En el núcleo familiar, las cosas no están bien. Ella desea ingresar nuevamente a la política, pero la veo super alejada. Personas que la han traicionado y que le dan la espalda en este momento. La veo super alejada de la política. Habrán muchas sorpresas en el aspecto legal, su situación se complica, sobre todo en marzo y abril. Muchas personas de su partido, inclusive abogados, van a estar involucrados en un proceso judicial. Veo cárcel pero de personas de su entorno y también de una mujer que la defiende a capa y espada. Con relación a ella, no la veo pisando cárcel, al menos no el primer semestre del 2022.

Vidente Soralla de los Ángeles también se refirió al futuro de Keiko Fujimori para el 2022 en sus predicciones.

VLADIMIR CERRÓN IRÍA A LA CÁRCEL EL 2022

La carta de las angustias y tristezas se manifiesta, sobre todo en las situaciones legales. Veo cárcel para Vladimir Cerrón, exactamente entre el mes de febrero y julio. Su situación se complicará. La carta de la torre representa el fin de su poder, de su partido. Definitivamente, las cosas se complican. Él tiene mucha gente que lo respalda, pero que le darán la espalda en su debido momento. El futuro político de Vladimir Cerrón no es nada bueno, tiene el camino oscuro y nefasto. Siempre se salva de cualquier situación, pero en el año 2022, entre febrero y julio, se complicará.

