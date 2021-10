El investigador Roger Merino, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que si el presidente Pedro Castillo quiere consolidar su índice de aprobación debe asumir un rol de mayor liderazgo dentro del Gobierno, porque la estrategia de perfil bajo y de no aclarar puede funcionar solo hasta cierto tiempo.

“Es muy paradójico tener un jefe de Estado que no comunica bien, que prefiere estar callado, que realmente tiene problemas para consolidar su gobierno y que tiene tantas críticas de los medios de comunicación... Entonces, lo que tendría que hacer es asumir un rol de mayor liderazgo, porque la estrategia de ser perfil bajo, de no declarar mucho, puede funcionar hasta cierto tiempo me parece, pero los electores peruanos son muy críticos de sus políticos… Castillo tiene que empezar a tomar medidas un poco más claras acerca del rol o el norte del Gobierno”, manifestó.

Asimismo, indicó que el índice de aprobación que muestra Castillo en los sondeos de opinión se debe a que hay un fuerte simbolismo en el electorado provinciano. Estimó que esto es lo que le ha permitido al jefe de Estado no deslegitimarse ante la opinión pública.

“Los presidentes en el Perú siempre han estado ligados al poder político, económico y militar. Entonces, sí hay un simbolismo muy fuerte que creo que de alguna manera protege a Castillo, a pesar de todo de lo que estamos viendo”, dijo.

SOBRE BELLIDO

En otro momento, Merino sostuvo que lo que se ve con los mensajes que viene dando el premier Guido Bellido (sobre todo respecto al Gas de Camisea) es que hay una gran precariedad en la toma de decisiones del Gobierno.

“Lo que se ve, en primer, lugar, con este mensaje de Bellido es que hay una gran precariedad en la toma de decisiones de este tipo, en el punto más institucional; pero luego también hay un tema político bastante obvio, porque Bellido toma esta decisión luego que sale una encuesta en la cual se observa que hay ministros bien evaluados y él está como abajo”, declaró en Ideeleradio.

Merino agregó lo siguiente: “Por tal motivo, parece que este mensaje muestra como una pugna interna, de alguien que quiere tomar una posición bastante clara dentro del poder político actual en el Gobierno. Por un lado, la lectura institucional no es lo correcta y, por el lado de la lectura política es, desde mi punto de vista, un poco irresponsable este tipo de mensajes”.