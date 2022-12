Las protestas que estallaron en todo el Perú exigiendo la salida de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso de la República durante los enfrentamientos con la Policía Nacional y el Ejército dejaron 27 personas fallecidas, entre ellas siete menores de edad, pero también una gran cantidad de heridos, muchos de los cuales siguen a la espera de poder ser atendidos o que todavía no han logrado recuperarse.

Es el caso de un niño de 13 años, de iniciales E. G. Q. N., quien fue herido d bala en las manifestaciones en Andahuaylas y ahora se halla postrado en una camilla del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) sin poder caminar.

El pasado 12 de diciembre, el menor salió de su vivienda ubicada a tres cuadras de la comisaría de Chincheros, a dos horas de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, para mirar lo que estaba pasando tras escuchar balazos en las calles. En ese momento, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego.

El padre del afectado no se enteró de lo sucedido hasta que uno de sus vecinos lo alertó. “Me avisó porque yo estaba en la chacra. ‘¿Qué haces acá? A tu hijo le ha caído una bala. ¿No sabes?’, me dijo. Me fui al hospital de Chincheros y los doctores me dijeron que era un golpe. Pero no fue así”, declaró Segundo Mateo Quispe en diálogo con la página web ‘Salud con Lupa’.

Debido a la gravedad de su caso, el escolar fue trasladado a Lima luego de permanecer en el Hospital Regional de Ayacucho, donde en un inicio fue referido y no había personal capacitado para atenderlo.

El impacto le había destrozado el bazo y los médicos tuvieron que extraerlo. La bala se alojó en la columna y permaneció ahí hasta que fue retirada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, de Breña.

“Mi hijo ahora está tendido en una cama, no mueve los pies, pero sí los brazos. Él estaba en segundo de secundaria. Es el último de mis tres hijos. (...) Por ahora, me quedo en el albergue del hospital, pero todavía no me dicen cuándo se recuperará”, añadió Segundo Quispe.

RESPALDA AL EJÉRCITO Y LA PNP

La presidenta Dina Boluarte lamentó las muertes en las manifestaciones, pero respaldó el despliegue de la PNP y las Fuerzas Armadas al declararse el estado de emergencia con el fin de “salvaguardar la vida, paz y tranquilidad” de los peruanos.

“Si ha tenido que salir la Policía y el Ejército era para salvaguardar la vida, la paz y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Hay un grupo que está detrás de la violencia, yo espero que ellos lleguen a entender que esa no es forma de llegar a acuerdos democráticos”, dijo la mandataria.

