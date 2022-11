Kenji Gerardo Fujimori Higuchi tenía apenas 10 años cuando su padre Alberto Kenya se convirtió en el hombre más importante del país en 1990 al ser elegido presidente de la república. Como último hijo, era el más engreído y acompañaba al flamante mandatario en sus recorridos por todo el país, como lo grafican los reportajes de televisión de la época.

Mientras Keiko, Hiro Alberto y Sachi Marcela tenían un perfil bajo y huían de las cámaras, a Kenji le gustaban. Pero más estar al lado de su papá en sus viajes en avión, en helicóptero o en lancha. Se le veía en la sierra, la costa o la selva. A padre e hijo les gustaba la pesca y aprovechaban los pocos momentos libres para cmpartir su pasatiempo. Precisamente el 12 de setiembre de 1992, cuando cayó Abimael Guzmán en Surquillo, Alberto Fujimori había ido a pescar con Kenji a Iquitos. Allí los cogió la captura del siglo.

LEE TAMBIÉN: Keiko Fujimori ahora vende cosméticos junto a su hermano Kenji

El último hijo del matrimonio Fujimori-Higuchi estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, donde afirma haber sufrido bullying. Toda su niñez y adolescencia la pasó viviendo en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en Chorrillos, bajo la atenta mirada de Vladimiro Montesinos Torres.

JUGUETÓN

Todos lo recuerdan como travieso y juguetón. Y hasta hoy se recuerda el video grabado por él mismo de una reunión de su padre con Montesinos en la oficina del primero, donde le graba la pelada al asesor presidencial. Fujimori, engreidor, solo le dice ¿estás grabando? ¡Kenji!

Kenji Gerardo Fujimori Higuchi tenía apenas 10 años cuando su padre Alberto Kenya se convirtió en el hombre más importante del país en 1990.

También su peculiar relación con su mascota ‘Puñete’, un bull terrier blanco, ya fallecido. Montesinos grabó una escena donde el adolescente Fujimori parece cometerle zoofilia y que Nicolás Lúcar presentó en la televisión. Sobre esto años después, ya adulto, dijo sentirse avergonzado y que necesitó de un psicólogo para superarlo.

El pequeño fue engreído de los guardaespaldas y ayudantes militares de su padre, con los que entrenaba como si fuera uno más. Uno de ellos, el coronel Juan Valer Sandoval murió durante el rescate de los rehenes de la residencia de la embajada de Japón, en 1997. Era uno de los comandos Chavín de Huántar. Kenji de 17, lloró durante el funeral y se despidió de él diciendo ‘hasta siempre, comandante ‘Chizito’.

El último hijo del matrimonio Fujimori-Higuchi estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, donde afirma haber sufrido bullying.

Informes periodísticos afirman que fue el mismo muchacho quien grabó a su padre en la habitación de un hotel de Londres, Inglaterra, recostado en una cama al lado de varias periodistas conocidas como las ‘geishas’.

UNIVERSITARIO

Estudió en la Universidad Estatal de Kansas donde obtuvo el título de bachiller en agronomía. Estaba en el segundo año de la carrera cuando Alberto Fujimori renunció a la presidencia en Japón, en el año 2000. Fue la época del sosiego. Ya no era el chico que reventaba cohetones en Palacio de Gobierno, en plena época terrorista, ni el que coleccionaba boas y tarántulas en su habitación.

En 2013 se presentó en el programa El Valor de la Verdad, que conducía Beto Ortiz. Allí reveló algunas de sus pillerías. Por ejemplo, que le puso corriente eléctrica a un ministro y sufrió acoso escolar: “Un día me pegaron y me escupieron”. Pero negó que sometiera a juegos sexuales a su perro Puñete, que eso fue una broma de adolescente, “una palomillada”. También negó que su debut sexual fuera con una vedette que recibía sobres de 4.000 dólares de Vladimiro Montesinos por sus shows. También recordó que llamaba al mismísimo despacho de su padre fingiendo ser cabecilla terrorista...

En el mismo programa confirmó que iba al psiquiatra y tomaba alprazolam (Xanax) en momentos de gran ansiedad.

En el 2011, con 30 años, postuló al congreso por Fuerza Popular y fue el congresista más votado, pero su hermana no permitió que presidiera el Parlamento. Repitió la hazaña en las elecciones del 2016. Ya tenía en mente liberar a su padre a toda costa. Este permanecía preso en el penal de Barbadillo con una condena de 25 años por la masacre de La Cantuta y la de Barrios Altos, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.

EMPRESARIO

Desde el 2008 maneja una empresa de seguridad y vigilancia. En marzo del 2009 fundó su propia empresa ofreciendo “servicios independientes”. Además, mantiene cargos ejecutivos en otras tres empresas.

El 30 de junio de 2020, a los 40 años, Kenji se casó en la Municipalidad de Miraflores con la empresaria Erika Muñoz Regis.

El mismo alcalde miraflorino Luis Molina los declaró marido y mujer. Kenji dijo de ella: “Erika estuvo conmigo en los momentos más difíciles”. Igual que hoy, que lloró a la salida del Poder Judicial, donde el benjamín de los Fujimori fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly se incomoda por preguntas antitaurinas de reportero de ‘Amor y fuego’. VIDEO: Willax