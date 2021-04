El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró este jueves que “la tremenda desgracia” que vive el país es responsabilidad de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, porque no supo pactar con Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras perder la elección el 2016.

“Teniendo mayoría en el Congreso y casi el mismo plan de Gobierno de PPK, no pudiste conciliar, te encaprichaste y la tremenda desgracia del Perú en estos momentos es culpa tuya, que tengamos esta gente tipo Vizcarra, tipo Sagasti, es por culpa tuya, por no pensar en el país y encapricharte en tus temas personales”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

“Era el momento de pensar en el Perú, de pensar en la patria y no caer en este destrozo de Gobierno que nos ha aniquilado por tu capricho de no saber pactar, de no saber conciliar, el Perú no merece más egoísmos, no estamos para más caprichos como los que ya tuviste y demostraste”, señaló.

En esa línea, López Aliaga respondió las críticas de Fujimori Higuchi por sus declaraciones e indicó que ella no puede criticar a las empresas corruptas porque habría recibido dinero de estas.

“No he dicho nada de todos tus insultos hasta ahora, me dices que estoy locazo, rayadazo, es el tipo de adjetivo que te gusta usar conmigo, pero sí, estoy locazo cuando veo pues que la población peruana está muriendo y tu no dices nada, cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca”, manifestó.

“Claro pues, tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción es por eso que estas maniatada y no puedes hablar con la claridad que yo tengo. Yo soy agresivo con gente que ha destrozado este país”, remarcó.