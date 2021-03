El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que su partido expulsará a Aracely Castillo Neyra (28), su candidata al Congreso de la República por Pasco y que admitió no conocer dicha región, pues vive en el distrito limeño de Los Olivos.

En declaraciones a Willax TV, señaló que dicha postulante “deja mal” a su agrupación política, pues no se toma en serio su participación en las Elecciones Generales del 2021 y más bien “parece una infiltrada”.

“Va a ser expulsada del partido por decir lo que ha dicho. Esta gente te pide estar de candidato y después no lo toman en serio. Nos deja mal. No tiene antecedentes penales ni nada, pero parece una infiltrada”, expresó.

“Yo estoy limpiando la casa, en política hay mucha gente así, entonces hay que limpiar la casa. No puedo trabajar con gente que pide estar en un partido, se compromete a hacer campaña y después se quedan así y se prestan a hacer un papelón como el que está haciendo la señora”, añadió.

Como se recuerda, Castillo Neyra admitió que nunca ha visitado Pasco, pese a que es candidata por dicha región con el número 2. “Todavía no he estado en Pasco. Me estoy asesorando y empapando más del tema”, dijo a Canal N.

Cuando le preguntaron sobre las funciones que tiene un congresista dijo que está en “pleno asesoramiento”. Respecto a sus propuestas de llegar al Parlamento dijo: “Todavía no lo sé. La verdad allí voy”.

Castillo Neyra nació en el Callao y vive en el distrito limeño de Los Olivos. Se afilió a Renovación Popular en setiembre del 2020 y meses después fue inscrita como candidata al Congreso de la República.

“A mí también me sorprendió (la candidatura). Vino (un asesor), me buscó y me invitó a (llenar) unos papeles. Me agarró de sorpresa. Está metido dentro del partido, de lo que he conversado con él. También quiere tener un puesto allí”, afirmó.

La candidata de Renovación Popular aseguró haber estudiado computación y cosmetología, pero en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no consignó estudios técnicos ni universitarios.