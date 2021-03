Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de la República por Renovación Popular, aseguró que en un eventual gobierno suyo no dará tregua a la lucha contra la corrupción y establecerá cadena perpetua para los políticos y funcionarios públicos corruptos.

“No podemos seguir permitiendo que funcionarios públicos y autoridades elegidas por el pueblo sigan saqueando las arcas del Estado para beneficios personales y en perjuicio del país. A todos los corruptos los vamos a meter presos en el SEPA”, manifestó el popular ‘Porky’.

López Aliaga agregó: “La corrupción es una de las principales causas de la pobreza y subdesarrollo en nuestro país. Es momento de renovar nuestra clase política con nuevos rostros que apuesten por el crecimiento y sean un ejemplo para los más jóvenes”.

También manifestó que entre sus principales propuestas tiene mejorar el sistema educativo en los colegios y combatir la inseguridad ciudadana en una alianza entre la sociedad civil y la Policía Nacional.

Cabe indicar que según un simulacro de votación presidencial, realizado por Ipsos Perú, López Aliaga se encuentra en un expectante tercer lugar con 11.6% de votos válidos. Detrás de Yonhy Lescano (Acción Popular, 21.0%) y George Forsyth (Victoria Nacional, 13.9%). Las Elecciones Generales se desarrollarán el domingo 11 de abril.

NIEGA RENUNCIA

Por otra parte, Neldy Mendoza, candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, se refirió a la supuesta renuncia a su postulación anunciada por López Aliaga.

“Yo no he renunciado en ningún momento, lo que he declarado es que estoy dispuesta a someterme a los procedimientos que deben darse, porque atiendo la solicitud de mi líder”, dijo Mendoza.

Admitió haberse sentido sorprendida y con una inquietud por dialogar tras enterarse de dicho anuncio, el cual, según precisó, López Aliaga no se lo comunicó de manera personal.

“Este no es el hombre que yo conozco desde hace nueve meses atrás. ¿Algo debe estar sucediendo? No es a quién he conocido… Yo sigo cumpliendo toda la agenda que estamos realizando. No se puede paralizar”, afirmó.

El último martes 16 de marzo, la candidata a la primera vicepresidencia del partido Renovación Popular afirmó ‘allanarse’ al pedido de López Aliaga, quien en una entrevista dijo haberle solicitado que dé un paso al costado.

Como se sabe, López Aliaga reveló que pidió la renuncia a Mendoza tras conocer las polémicas declaraciones que hizo sobre el rol de la mujer en unas conferencias que datan del año 2011.