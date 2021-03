SE ECHÓ PARA ATRÁS. Rafael López Aliaga decidió cancelar la entrevista que le iba dar este miércoles a Rodrigo González y Gigi Mitre en Amor y Fuego, luego de, según sus palabras, ‘la emboscada’ que le preparó Mónica Delta la noche del último domingo.

El popular Peluchín mostró una conversación de WhastApp entre el productor del programa de Willax, Renzo Madrid, y el candidato de Renovación Popular. En ella, el hombre de televisión le preguntó por la razón por la que ya no quiere vistar el set.

“Rafael, Rodrigo y Gigi ya lo anunciaron el día viernes, desde que tú me confirmaste, e incluso me mandaste el video de la promoción que ya está saliendo al aire (...) No pueden hacernos este desplante, no entiendo a qué se debe repentinamente este cambio”, dijo el producto en el chat.

Rafael López Aliaga contestó tajantemente que sus asesores le aconsejador no acudir a la cita. “Mis asesores de política no me recomiendan ir, después de la emboscada de Mónica Delta de ayer en la noche”, indicó.

MOLESTOS

Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados y consideraron que la entrevista de la periodista fue notable porque le cuestionó con pruebas en mano y que, en todo caso, ellos no se responsabilizan de lo que le preguntaron en Latina.

“Rafael pero nosotros no somos Mónica Delta sino un programa de entretenimiento, hay una intención de conocer al candidato más allá de la clase política (...) Hay un compromiso e incluso una promoción que ya está al aire”, dijo Renzo Madrid.

“Retírala por favor, mil disculpas”, contestó el candidato asegurando que ya había reprogramado sus actividades. Asimismo, al ser increpado por el productor por haberle dado su palabra de asistir a Amor y Fuego, RLA aseguró que hubo ‘mucha agresividad’ con Keiko Fujimori.

