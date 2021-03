FUERTES DECLARACIONES. Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, aseguró este viernes que está orgulloso de pertenecer al Opus Dei, luego que Julio Guzmán lo acusara de encubrir pedófilos.

“Yo soy del Opus Dei, no tengo ningún caso de pedofilia en mi institución. Soy del Opus Dei a mucha honra, con mucho orgullo, estoy muy feliz, tengo un plan de vida que practico, que leo todos los días para trabajar durísimo dentro de mi vocación. Tengo mi comunión diaria, mi rato de oración, mi rosario todos los días, es mi vida, lo hago, lo practico y lo peleo, porque a veces no te dan ganas”, dijo el político en entrevista con Nicolás Lucar para Exitosa.

El periodista aprovechó que tocaron el tema de sus prácticas religiosas para consultarle sobre una leyenda urbana que dice que los fieles de esta congregación se azotan con silicio o se aprietan las piernas con alambres para castigarse por tener pasiones.

“Eso no es así, es totalmente voluntario”, dijo López Aliaga asegurando que se autolesiona, pero no para reprimir sus deseos sexuales, sino para ‘elevar a Dios’. “Si veo a un mujerón, le digo a la virgen María, tú eres más bonita que esa chica. Estoy tan enamorado de la virgen María que me llena de paz, alegría y fortaleza”, aseguró.

Asimismo reiteró que se autolesiona para ‘unirse a la pasión de Cristo’, no para controlar sus deseos. “No te lo voy a negar, pero es una práctica de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un cilicio no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callos, ya te imaginarás, 40 años... es una pequeña mortificación por Dios y por los hombres”, indicó.

En ese sentido, asegura que su sacrificio es voluntario y que lo hace a solas durante unos 10 o 20 minutos al día para ‘unirme a la cruz de Cristo’.

EN CONTRA DEL SODALICIO

Por otro lado, Rafael López Aliaga aseguró que él no trabaja con niños sino con jóvenes universitarios, cuando le consultaron sobre los abusos cometidos por la iglesia católica contra menores. “No he visto en mi vida un solo caso en el Opus Dei, por ahí uno en España, pero es uno en un millón”, aseguró en entrevista con Exitosa.

En ese sentido, se mostró en contra de fundador del Sodalicio, denunciado por abusar de menores. “En mi opinión Figari debe estar pudriéndose en la cárcel hace tiempo, porque que el fundador del Sodalicio haya cometido violaciones sexuales está gravísimo. No debería estar en Roma protegido”, agregó.

