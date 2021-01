Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de Perú por Renovación Popular, indicó que, en caso gane las Elecciones 2021, no permitirá que una niña violada sexualmente decida abortar y planteó una polémica propuesta en una entrevista en el programa de Milagros Leiva.

“A una niña violada decirle: nueve meses te pongo en un hotel cinco estrellas, con piscina, tu alimentación y todo. A los nueve meses decides si quieres quedarte con tu bebé o lo das en adopción, sabiendo que en Perú hay más de 200 mil familias que están buscando adoptar y del exterior más todavía, hay millones de personas que quieren adoptar niños peruanos. Un crimen no lleva a otro crimen, hay un bebé ahí, que está dentro del vientre de una niña violada, ahí sí no”, respondió el candidato presidencial.

Milagros Leiva cuestionó lo que proponía Rafael López Aliaga y le consultó si una niña abusada le interesa estar en un hotel cinco estrellas tras sufrir el ultraje.

“¿Por qué no darle la oportunidad a esa mujer de decidir? Si puede o no tener esa criatura que no es producto del amor o una bendición divina, peor una niña de doce años violada por su padrastro, o tío. Qué rayos le puede importar un hotel de cinco estrellas a una mujer agredida”, mencionó la conductora de de Willax.

Rafael López Aliaga contestó que estaba hablando metafóricamente y que al referirse a un hotel cinco estrellas es para darle tranquilidad a la víctima, pero se volvió a mostrar en contra del aborto en casos de abuso sexual.

“Porque un crimen no te puede llevar a otro crimen, no puede matar a otro ser humano, te lo digo con todas sus letras. Después va a tener grandes problemas cerebrales esta niña o esta mujer”, concluyó.