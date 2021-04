Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, insultó a Juliana Oxenford durante un evento en Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La periodista había cuestionado su propuesta de viajar a Estados Unidos para traer las vacunas contra el COVID-19 “que sobran” en ese país.

“Traer vacunas que sí funcionan y están sobrando en Estados Unidos. Hace un mes lo dije, se rieron de mí. Los programas mermeleros, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte lo que pasa en el mundo”, dijo el candidato presidencial.

“Eso se sabía hace un mes, solo que a la prensa mermelera no le conviene, conviene tener a un pueblo cerrado, cercado y que la gente se muera para ver qué negocio hago pagando 30 dólares por vacuna cuando vale menos de 10. Allí está el negocio de la corrupción”, añadió Rafael López Aliaga.

Ante el insulto del candidato presidencial, Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para responderle: “El señor López Aliaga me acaba de llamar ‘ignorante de porquería’. Un tipo que no puede decir ni ‘hola’ en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice “ignorante” . Lo hizo también con Rosa María Palacios y con Mónica Delta. ¡Qué tal sujeto!”.

Trome - López Aliaga insultó a Juliana Oxenford

No es la primer vez que el candidato presidencial por Renovación Popular insulta a los periodistas. Antes del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también lanzó insultos contra Mónica Delta.

Aunque luego pidió disculpas, la periodista y Latina confirmaron que iniciarán medidas legales contra Rafael López Aliaga por sus “reiteradas frases difamatorias y calumniosas”.

Juliana Oxenford respondió a Rafael López Aliaga. (Twitter)

“El aludido candidato estuvo en calles y plazas afirmando insensateces, mentiras burdas con sesgos contra mi dignidad y mi condición de mujer profesional, queriendo buscar excusas para neutralizarlos, cosa que no logró y no va a lograr”, dijo Mónica Delta.

“No sería la primera vez que un candidato faltoso se ve obligado a ofrecer disculpas, el primero fue (Alejandro) Toledo, recordemos ya hace varias décadas, y sabemos dónde ha terminado”, concluyó.