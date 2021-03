El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que lo han acusado de tener un hijo no reconocido y una supuesta demanda de alimentos, pero lo negó en lo absoluto.

En entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’ de ATV, señaló que un reportero lo acusó hasta de tener una esposa, pero desestimó tal posibilidad.

“Felizmente no (tengo esposa). Me han sacado hijos. Ayer llegó un reportero y me sacó que tenía un hijo (ilegítimo) que tenía una mujer y una demanda por alimentos. Le dije: ‘Averigua bien ‘Monito’ porque vas a meter la pata’”, señaló.

“Sí (estoy seguro que no he tenido hijos no reconocidos)”, agregó al ser consultado sobre la posibilidad de tener hijos.

Días atrás López Aliaga habló sobre la práctica de autoflagelación y aseguró que la lleva a cabo de manera personal desde hace unos 40 años.

En declaraciones a Exitosa, reconoció que ha usado cilicios, que son cordones de metal con púas que se colocan alrededor de una extremidad, como una pierna, para infligir dolor en uno mismo.