Rafael López Aliaga se pronunció luego de haberse posicionado en el primer lugar en el boca de urna de las Elecciones 2022 para la alcaldía de Lima. El candidato de Renovación Popular obtuvo 26.8% de los votos mientras que Daniel Urresti el 25.8%, configurándose un empate técnico.

“Yo les pido calma y también les pido a los personeros que cuenten el voto a voto. No hay que confiarse, tenemos una ONPE muy dudosa, no voy a decir más. El símbolo de Renovación ha sido puesto borroso, muy tenue, no se ve. Tenemos que ser cautelosos. Los hermanos personeros que están en todas las mesas de Lima tienen que pelear, no se fien, tienen que enviar su acta aquí al local central, no hay que confiarse. Ya pasó un fiasco el año pasado”, comentó el virtual alcalde de Lima.

Además, agradeció a todos los que le confiaron su voto y aseguró que trabajará por Lima y sobre todo, por los que menos tienen. “Gane o pierda, mi compromiso es con todos mis hermanos que están en abandono, sufriendo, sin agua, sin seguridad, sin comida, sin educación, sin salud”, acotó RLA.

Por otro lado, denunció que en algunos locales de votación donde va ganando se ha ido la luz. “Eso es una trafa pero denuncien por favor. Personeros, pónganse moscas, han sido entrenados por varios meses”, dijo antes de finalizar su discurso.

