Rafael Vela: ‘Nos enfrentamos a organizaciones criminales con mucho poder económico’ | ENTREVISTA | FOTOS

Es el fiscal coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato. Abogado. Nacido en Lima pero al mes ya estaba en Chiclayo de su corazón, según nos cuenta. Dirige las investigaciones sobre los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García (fallecido), Pedro Pablo Kuczynski (arresto domiciliario) y Ollanta Humala, además de las indagaciones contra Keiko Fujimori (prisión preventiva), entre otros personajes. Trome, en exclusiva, conversó con Rafael Vela Barba (45), quien se defiende de sus detractores y hace contundentes revelaciones.



Fiscal Rafael Vela, para un gran sector del país usted es un héroe nacional, sin embargo, para otro es un fiscal politizado. ¿Está satisfecho con la labor que viene realizando?

Sí, nosotros estamos satisfechos de haber encontrado también legitimidad social en nuestras acciones, pero no en búsqueda de nada plebiscitario ni tampoco en tener ninguna adjetivación. Nosotros hacemos nuestro trabajo en orden a la ley.



La reciente encuesta de Ipsos Perú, para ‘Semana Económica’, lo coloca como el quinto hombre más poderoso del país. ¿Qué tiene que decir?

Que son percepciones de encuestas... Para nosotros es un tema anecdótico, que tiene que ver con nuestro trabajo, pero que a su vez también refleja lo que es la posible aceptación del trabajo de los fiscales del equipo especial que yo represento.



¿Quiénes diría que son los principales opositores a su gestión?

Nuestro trabajo siempre está sometido a la crítica pública, pero ciertamente los principales opositores son las personas que nosotros tenemos que vencer en la litigación, cuando investigamos casos de grave corrupción y de lavado de activos.

¿Quiénes por ejemplo?

Son muchos. Yo no quisiera personalizar todo en un solo nombre, pero, efectivamente, tenemos nosotros que emprender ese trabajo.



Incluso, desde dentro del Ministerio Público se impulsan investigaciones contra el equipo que dirige. ¿Cree que Pedro Chávarry tiene que ver con esto?

Es inevitable que puedan existir esas presunciones. De hecho, todas las investigaciones que se han abierto contra fiscales del equipo especial determinan que esa es una inferencia lógica, que detrás pueden, necesariamente, también existir otros intereses.



‘LOS CUELLOS BLANCOS’



Algunos analistas niegan la existencia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. ¿Se trata de una mafia enquistada en el Poder Judicial y la Fiscalía?

Es una mafia que está siendo frontalmente atacada por valientes fiscales que están tomando la responsabilidad de, por primera vez, hacer pública toda esta maraña, telaraña de gran corrupción.

Fiscal Vela también boxea y es hincha de la 'U'.

¿Qué representa el denominado ‘Hermanito’ Hinostroza para la justicia en el Perú?

Significa la grave corrupción a nivel judicial que podría haber estado operando en las más altas esferas del poder.



¿Qué les diría a los opositores de su labor, que señalan que ustedes dirigen las acusaciones políticamente?

Que son conclusiones infundadas y que además tienen que ver con los intereses propios de las personas que investigamos.



¿Qué opinión le merece que a Keiko Fujimori le hayan reducido la prisión preventiva de 36 a 18 meses?

Es parte de la legalidad. Nosotros habíamos postulado 36 meses, pero la Corte Suprema así lo ha definido y nosotros tenemos que respetar el Estado Constitucional de Derecho.



Los fujimoristas señalan que Keiko está presa injustamente, solo por apellidarse Fujimori, y resaltan que ella nunca fue Gobierno...

Eso es absolutamente falso, porque ella está imputada por graves cargos de financiamiento de sus actividades políticas y personales, a través del dinero de la ‘Caja 2’ del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht.

¿Se considera antifujimorista?

En absoluto.



PODER JUDICIAL



¿Confía en la independencia del Poder Judicial?

Sí, estamos sometidos a la legalidad. A veces nos dan la razón, a veces no nos la dan, pero nosotros siempre utilizamos todos los mecanismos que la ley prevé.



¿Se está midiendo a todos con la misma vara?

Pienso que sí, en la medida que nosotros estamos haciendo un trabajo de postulación y que finalmente termina siendo evaluado por parte de los jueces.



¿Qué les respondería a los que califican que el acuerdo del Perú con Odebrecht es perjudicial para el país?

Que eso responde también a quienes les interesan que el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht no sea sostenible. Nosotros defendemos los acuerdos, no a la empresa Odebrecht.



¿Cómo explicarle a la gente que la indemnización de la corrupta empresa brasileña al Estado peruano es de solo 610 millones de soles?

En realidad, la posible devolución de alguna cantidad de dinero está vinculada a los acuerdos que en su momento fueron negociados también por la Procuraduría Pública Anticorrupción, en esa medida nosotros respetamos los acuerdos, pues nos conducen a pruebas que son de muy difícil consecución.

¿No se pudo lograr un mejor acuerdo?

Los acuerdos siempre pueden ser objeto de cualquier crítica y son perfectibles. Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo dada a la coyuntura en la que heredamos una serie de problemas relacionados con este tipo de acuerdo.



¿Por qué cree que la mayoría de la clase política del país recibió sobornos?

Porque dentro de los esquemas de financiamiento público, la empresa Odebrecht y otras empresas en general, que realizaban actividades privadas, encontraron en la política un nexo de asociación de alianza para poder insertarse dentro de lo que eran las contrataciones públicas del Estado.

Se ha revelado que hay muchos apelativos (‘codinomes’) de actuales congresistas que figuran en la lista, como que habrían recibido dinero de la “Caja 2”.



¿Considera que ellos tienen que ver con las maniobras políticas para desestabilizar su gestión?

No descartamos ninguna hipótesis al respecto. Estamos haciendo nuestro trabajo en orden a toda la información que ha sido proporcionada dentro del acuerdo de colaboración eficaz…

ALAN



¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando se enteró del suicidio del expresidente Alan García?

Que fue una decisión trágica.



Algunos, incluso, quisieron culparlos a ustedes...

...Nosotros lo que hacemos es estrictamente nuestro trabajo, sometido a la garantía de la legalidad.



¿Toledo será extraditado al Perú?

Sí, pensamos que lo será. Ciertamente, siempre estamos vigilantes a la sostenibilidad de los acuerdos de colaboración eficaz, ya que la extradición del señor Alejandro Toledo se sustenta, en gran medida, en el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.



Los críticos a su labor también dicen que ‘juegan en pared’ con el presidente Martín Vizcarra...

Eso es absolutamente falso. De hecho, en determinado momento nosotros hemos declarado públicamente que las declaraciones del señor presidente son inconvenientes cuando existe su representación por parte del procurador público, respecto a la devolución de una cantidad de dinero que su propio procurador había negociado.

¿Sabían que César Villanueva habría recibido coimas por 320 mil dólares de Odebrecht, cuando aún era primer ministro y callaron?

Lo que hemos recibido es una declaratoria de culpabilidad de la empresa Odebrecht respecto al caso de la construcción de la carretera San José de Sisa. Yo no puedo revelar detalles específicos respecto a las imputaciones, porque sería conspirar contra la estrategia de investigación del fiscal a cargo, que es el fiscal Germán Juárez Atoche.



El hermano del presidente se presentó en el Congreso y negó que su empresa haya realizado contratos con Odebrecht. ¿Investigarán también ese caso?

Tenemos una competencia específica relacionada con el caso Lava Jato y todas sus ramificaciones, si en algún momento existiere alguna conexión con algún hecho que pueda ser materia de investigación, lo veremos de otra manera. Sería otra Fiscalía la que es competente para hacer esa investigación.



¿Cómo reacciona cuando en las redes se dice que usted parece más abogado de Odebrecht?

Es una percepción infundada, porque nosotros defendemos una herramienta legal, que es el acuerdo de colaboración eficaz, que, además, tiene un efecto multiplicador, porque ahora ya no es solamente la colaboración de la empresa Odebrecht la que manejan los fiscales del equipo especial, sino también una serie de solicitudes que conducen y nos permiten aproximarnos a la averiguación de la verdad.

En el extranjero se sorprenden que tantos presidentes en el Perú estén involucrados en casos de corrupción…

Se sorprenden porque tal vez, en algunas sociedades, ha primado un pacto de impunidad y en el Perú se está reflejando claramente que las investigaciones no hacen distingos y que a todos se les aplica la ley por igual.



Explíquele al pueblo por qué es necesario que se llegue a saber toda la verdad...

Porque necesitamos una sociedad en donde no exista un pacto de impunidad. Necesitamos una sociedad en la que estas experiencias negativas contribuyan a ser mejores.

¿Sigue pensando que PPK debe estar en la cárcel y no con arresto domiciliario?

El Poder Judicial ya decidió que el señor Pedro Pablo Kuczynski esté con arresto domiciliario. En determinado momento era necesario esclarecer su regla de conducta y eso es lo último que ha sucedido, y nosotros estamos conformes con la decisión del Poder Judicial.



Las mafias son muy poderosas en este país, ¿teme a algún atentado en su contra?

Siempre tenemos temor. Contamos con un resguardo policial que, eventualmente, pueda responder a cualquier agresión, pero temor siempre tenemos porque enfrentamos a organizaciones criminales con mucho poder económico.



Usted tiene una cábala antes de litigar, de ir a la audiencia y que su madre le regaló, ¿qué es?

Sí, efectivamente no es que sea una cábala, sino es parte de la espiritualidad de encomendarse a Dios y a la Virgen María para que me ponga las palabras que sean las que correspondan para defender la verdad y la justicia.



Son tres estampitas de la Virgen María que se las pone en el bolsillo derecho...

Bueno, eso no lo puedo comentar.

¿Duerme tranquilo?

Muy tranquilo.



¿Cuántos guardaespaldas lo cuidan?

Dos policías y un chofer de resguardo.



¿Es amigo del fiscal José Domingo Pérez? ¿Se toman un trago juntos?

Tenemos muy pocos espacios sociales para poder compartir, pero llevamos una relación de mutuo afecto y consideración.



¿Tiene aspiraciones políticas?

Ninguna.



Se lo pregunto al ciudadano, ¿está de acuerdo con el adelanto de elecciones?

No puedo formular una opinión que luego pueda ser interpretada de una manera ajena al plano técnico en el que nosotros nos desempeñamos.



Muchas gracias, fiscal Vela, ¿qué mensaje final le daría al pueblo peruano?

Que estamos haciendo un gran esfuerzo para proscribir la impunidad, estamos luchando porque la sociedad nuestra sea una sociedad mejor.

BOXEA Y ES HINCHA DE LA ‘U’



¿Qué le gusta hacer en sus ratos libres? ¿Cómo se relaja?

Estando con mi familia y haciendo un poco de deporte.



¿Usted boxea?

(Sonríe) Sí, sé boxear. Es verdad, ya que me parece que es el deporte más completo que existe en términos cardiovasculares.



¿Es casado? ¿Tiene hijos?

Sí, casado. Tengo tres hijos.



¿En qué universidad estudió?

Yo estudié en la Universidad San Martín de Porres y los estudios de posgrado los hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Le gusta el fútbol?

Me encanta el fútbol.



¿Hincha de qué equipo?

De Universitario, no debería decirlo (sonríe).



¿Quién ha sido el mejor futbolista que usted vio en una cancha?

Germán Leguía.



¿Una película?

‘Misión a Marte’.

¿Un libro?

‘Los Miserables’.



¿Perú?

Mi patria.





Los amuletos de

