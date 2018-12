Maritza García, congresista no agrupada y ex Fuerza Popular, se refirió al Referéndum 2018 luego que se impusiera el 'Sí, sí, sí, no' sobre las consultas a la población, mandando un mensaje a su antigua agrupación política.

A través de su cuenta de Twitter, Maritza García sostuvo que el Referéndum 2018 propuesto por el presidente Martín Vizcarra fue "golazo de media cancha" y luego le mandó un puñal a Fuerza Popular.

"Es reflejo que viene trabajando bien y escuchando a la ciudadanía. No importa si somos reelegidos o no, sino un verdadero cambio para el país. ¡Estoy feliz con la decisión ciudadana! ¡Terremoto y cachetada para FP!", escribió Maritza García sobre el Referéndum 2018.



Maritza García regresó al Congreso de la República el último sábado gracias a una medida cautelar por el Poder Judicial tras ser suspendida por el Pleno en agosto pasado.



Maritza García estaba suspendida por presuntamente consignar información falsa en su hoja de vida respecto a sus estudios superiores.



Sobre el Referéndum 2018, los peruanos dijeron 'Sí' a la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura; 'Sí' a la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, 'Sí' a la no reelección de congresistas y 'No' a la bicameralidad.