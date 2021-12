El exministro del Interior, Remigio Hernani, calificó como un hecho grave la revelación de unos chats, en donde se confirma que Pedro Castillo quiso intervenir en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Afirmó que eso significaría que el mandatario cometió un grave delito.

Para el exfuncionario, la Fiscalía debería intervenir de forma enérgica y solicitar prisión preventiva al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

“Los chats son unas pruebas contundentes que el presidente Castillo cometió el delito grave de tráfico de influencias. La Fiscalía debe actuar y solicitar prisión preventiva para Bruno Pacheco, pero dudo que lo hagan porque está lleno de caviares”, dijo a Trome.

Indicó, además, que con todas estas pruebas que deben ir al Poder Judicial, “el pedido de vacancia está más latente que nunca y en cualquier momento se volverá a pedir y procedería por incapacidad moral”.

ABUSO DE PODER

En tanto, el abogado Fernán Altuve cuestionó el accionar de la Fiscalía pues asegura que por situaciones menores al escándalo Castillo-Pacheco mucha gente ha ido a la cárcel.

“El presidente no puede aprovecharse de su cargo para pedir ascender a una persona, ha violado la ley, ha cometido abuso de poder, pero ya vemos que la Fiscalía no existe, el señor Pacheco se burla del Ministerio Público, no lo respeta y el fiscal Omar Tello dice que “no hay delitos en las reuniones en Breña”, pero yo no sabía que él era juez para que diera una sentencia”, dijo.

Según El Comercio, Castillo le pidió al excomandante general EP José Vizcarra que ascienda a coronel al comandante Víctor Hugo Torres Quispe y que converse con Bruno Pacheco para “gestionar ese tema”.

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el mandatario tiene la facultad para hacerlo.

“Según la constitución, los ascensos corresponden al presidente, el presidente dentro de su investidura tiene a bien coordinar con su secretario y con los comandantes para ver el tema de los ascensos, la constitución ampara al presidente”, aseveró a los medios desde Villa El Salvador.