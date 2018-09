Renzo Reggiardo: "Yo no tengo ningún contacto con nadie del fujimorismo desde hace muchos años" | ENTREVISTA

POR: ÓSCAR TORRES



Hasta antes del debate del pasado domingo, al que no asistió, era líder en solitario de acuerdo a las encuestas. Hoy, según Ipsos Perú, técnicamente comparte ese lugar con Daniel Urresti (Podemos Perú) y Jorge Muñoz (Acción Popular). Empresario, político, excongresista, promotor y fundador del programa de televisión ‘Alto al crimen’ y líder de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo conversó con Trome y estas son sus propuestas.

Señor Reggiardo, ¿se arrepiente de no haber ido al debate?

No, no me arrepiento, al contrario, lo volvería a hacer. Nosotros ya expusimos nuestros planteamientos y las razones por las que no consideramos asistir... Otra cosa importante hoy es que el tiempo me ha dado la razón con esta denuncia de América TV, de las fábricas de firmas que se habrían realizado en supuesta y posible complicidad con el ente electoral.



Te lo digo porque según los analistas, ha bajado en las encuestas por no cumplir su palabra...

No creo eso. Lo digo con toda sinceridad. Nosotros tenemos información permanente de cómo se va moviendo el electorado. En la calle el apoyo, el cariño y el afecto de la gente es notorio y estoy convencido de que el 7 de octubre vamos a ganar las elecciones no solamente en Lima Metropolitana, sino en la mayoría de distritos de la ciudad capital.

Esther Capuñay se reafirma en que las llamadas a ‘Alto al crimen’ son un negocio porque se cobra. ¿Qué le responderías?

Es una falsedad enorme, grosera, utilizando sus medios de comunicación para lanzar difamaciones. ‘Alto al crimen’ es una central de denuncias, no es una central de emergencias, ahí nomás tú tienes una diferencia considerable en relación a esa denuncia, y te digo con las disculpas a los lectores de Trome, grosera y asquerosa. De lo más baja.

Urresti acaba de afirmar que el hecho de que tu familia haya sufrido un ataque delincuencial no te hace un experto en seguridad ciudadana. ¿Qué tienes que decir?

Mira, nosotros contamos con la plataforma de seguridad ciudadana más grande del país y más potente. Nosotros tenemos al 80 % de municipios vinculados a ‘Alto al crimen’. También están una gran cantidad de gobiernos regionales y también municipios del interior del país. Están vinculados al Ministerio Público, al Poder Judicial, la gente no lo conoce. Hay más de 200 mil descargas en nuestra aplicación móvil y hemos firmado convenios con la propia Policía, que nos permite capturar a delincuentes a partir de la colaboración de la gente en denunciar, justamente, un evento delictivo.

¿Si te encuentras cara a cara con Urresti, le das la mano o no?

No, yo soy una persona honorable. Soy una persona que no puede hacer de la política un circo, que no puede hacer de la política un show. Yo soy serio y, cuando me comprometo a hacer algo, lo consigo. Yo voy a ser el alcalde de Lima y le voy a traer soluciones a la población.



¿Sigues con la idea de que hay que sacar a los militares a las calles?

Absolutamente. Convencido de eso, nosotros vamos a hacer los acercamientos y por eso yo hablo de una palabra clave que siempre te la he comentado cuando me has entrevistado anteriormente: liderazgo. Yo ofrezco ser el líder de la ciudad y como líder, propongo acercarme también a las autoridades correspondientes para que se apliquen medidas como esta. El Decreto Legislativo 1095 lo contempla. El presidente de la república lo tiene que aplicar, que empiece con la ciudad de Lima, que necesita a gritos seguridad en sus calles y los vecinos necesitan salir sin miedo, sin temor.

MILLONES EN CAMPAÑA



Belmont ha cuestionado que se gaste millones en paneles por toda la ciudad y ha dado a entender que se trata de tu candidatura. ¿Quién financia tu campaña?

Bueno, si dice que ha dado a entender, puede ser a muchas otras personas más. Yo he visto una cantidad inmensa de paneles publicitarios de mis rivales y sería bueno que den cuenta a la población de cuáles son sus gastos. Nosotros todo lo tenemos bancarizado. Nuestras cuentas están absolutamente registradas o nuestros ingresos registrados en nuestras cuentas, para que estos puedan ser compartidos con ustedes, con los medios de comunicación. Nosotros hemos generado ingresos a partir de aportes de nuestros seguidores, de nuestros militantes, de gente que se nos ha acercado y, reitero, todo está bancarizado.

¿Puedes decirnos cuál es el presupuesto que manejan para llegar a la alcaldía de Lima?

No te sabría decir una cifra exacta...



¿Más o menos?

Puede ser alrededor de trescientos mil soles, cuatrocientos mil soles, que es una cifra conservadora y que nosotros ni siquiera hemos llegado a cubrir con ese monto, pero hay mucho empuje, hay mucho esfuerzo de todos nosotros. Hay unas ganas enormes de lograr el objetivo, porque queremos administrar la ciudad con honestidad y transparencia, que es lo que corresponde.

Reggiardo está dispuesto a liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Ernesto Quilcate) Reggiardo está dispuesto a liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Ernesto Quilcate)

Algunos de tus opositores dicen que eres el verdadero candidato del fujimorismo, ¿es verdad?

Falso y ustedes, los periodistas, lo saben. Yo he marcado siempre una distancia con el fujimorismo. Fui el primero que denunció una escandalosa vinculación del sector político con Odebrecht. Incluso, en contra de mi bancada de aquel momento. Yo no tengo ningún contacto con nadie del fujimorismo desde hace muchos años y lo sabe la población, entonces eso es parte de toda esta campaña orquestada por mis rivales para pretender bajarme en las encuestas, cosa que no van a lograr, y evidentemente vamos a conseguir el triunfo.

KEIKO



¿Cómo está tu relación con Keiko en estos momentos?

No tengo ninguna relación. La última vez que yo vi a Keiko Fujimori, como a muchos otros líderes políticos, fue cuando sucedieron los lamentables sucesos que afectaron a mi familia y cuando mi hija fue víctima de un incidente que ya todos conocen. Esa fue la última vez que yo vi a Keiko Fujimori. No tengo ningún tipo de contacto ni con ella ni con nadie de su partido político, que no guarda ninguna relación con nosotros...

¿Cómo calificarías la gestión de Luis Castañeda Lossio: buena, mala o pésima?

Mala, porque la ciudad ha dejado de tener el liderazgo que su autoridad tiene que ejercer, mala porque la ciudad es caótica, está en un tránsito y en un tráfico espantoso, que hay que controlar, pues Lima está en manos de la delincuencia, en manos de la informalidad y eso, evidentemente, hace notar que el alcalde y su gestión están de espaldas a todo eso.

5 MIL CÁMARAS MÁS



¿Cuál es el gran plan que le ofrece a los ciudadanos, de llegar a la alcaldía de Lima?

Le ofrezco a Lima recuperar el control de la ciudad. Ofrezco liderazgo para tomar decisiones en seguridad ciudadana, como el planteamiento de acercamientos necesarios con autoridades y que salgan los militares a la calle. Poner una gran central de monitoreo de más de cinco mil cámaras distribuidas en toda la ciudad capital, sumadas a las que ya existen.



¿Por qué te consideras la mejor opción?

Porque soy un hombre sincero, honesto, transparente. Yo le digo a la población que siga confiando en mí como han venido confiando durante años, porque saben que mi trayectoria siempre ha sido impecable. Yo no tengo ni una denuncia, ni siquiera en la Comisión de Ética del Congreso, porque tenemos el mejor plan, porque tenemos un equipazo de personas que nos acompañan, porque somos frontales y en lo particular, tengo muy claro el concepto de liderazgo, que no se ha ejercido hasta este momento, y que nosotros vamos a realizar desde el primer día de gestión.

Para ti, ¿cuál es el principal problema que aqueja a nuestra querida capital?

Son todos, son varios, pero el principal problema es el desorden, el caos, la informalidad y, por supuesto, la inseguridad ciudadana.



El transporte es un caos total. ¿Tienes un plan macro para cambiar la situación actual?

Sí, evidentemente es un caos. Nosotros vamos a tomar ese control con una gran central que va a permitir contar con 3 mil semáforos inteligentes que estarán a disposición de las autoridades, vamos a mejorar el servicio de transporte público, vamos a contar con una sola central para que también lo pueda monitorear. Solucionaremos el problema del Metropolitano, que tiene hoy una situación crítica... Hay que ampliar su cobertura de los 13 kilómetros que faltan de la zona norte y, por supuesto, hay que aumentar la cantidad de unidades móviles que dan el servicio. Los corredores también presentan un problema similar por una serie de inacciones de la actual administración.



Gracias, señor Reggiardo.

Gracias, Oscar.