Ricardo Belmont arremete contra Ipsos: "¿Quién cree en estás encuestas mafiosas? ¡La gente no es tonta!"

Después de que el diario El Comercio difundiera la última encuesta de Ipsos Perú a una semana de las Elecciones 2018, Ricardo Belmont salió al frente para pronunciarse tras enterarse que sufrió una caída en la intención de voto que lo situó en el cuarto puesto.



"Yo, Ricardo Belmont Cassinelli, no voy a llenarte de promesas, solo te prometo decir siempre la verdad y trabajar con honestidad y transparencia, porque mi deseo es ver a Lima restaurada, linda y sin corrupción", escribió el candidato a la alcaldía en su cuenta de en Twitter.

Asimismo, Ricardo Belmont no tuvo ningún problema para calificar de 'mafiosa' a la encuestadora Ipsos y rechazar sus resultados publicados este sábado, donde lo superan Daniel Urresti, Renzo Reggiardo y Jorge Muñoz.

"Cuando no pudieron ocultar más la candidatura de Belmont comenzaron a jugar con las encuestas, primero no me mencionaban, luego me ponían en otros, después me daban 4%, a los días me pusieron 2do, y ahora 4to, pero ¿quién cree en estás encuestas mafiosas?", agregó Ricardo Belmont.

Yo, Ricardo Belmont Cassinelli, no voy a llenarte de promesas, solo te prometo decir siempre la verdad y trabajar con honestidad y transparencia, porque mi deseo es ver a Lima restaurada, linda y sin corrupción. #PorLimaPL#BelmontPL pic.twitter.com/xlTxeMirzA — Ricardo Belmont C. (@RicardoBelmontC) 29 de septiembre de 2018

"Cuando no pudieron ocultar más mi candidatura la 'encuestocracia' puso su plan de manipulación en marcha. Primero Belmont no existía, luego me ponían en otros, después me daban 4%, a los días me pusieron 2do, y ahora 4to, hasta 5to. ¡La gente no es tonta y la calle no miente!", dijo Ricardo Belmont en sus redes sociales.

Cuando no pudieron ocultar más la candidatura de #Belmont comenzaron a jugar con las encuestas, primero no me mencionaban, luego me ponían en otros, después me daban 4%, a los días me pusieron 2do, y ahora 4to, pero quién cree en estás encuestas mafiosas? https://t.co/xDGyZpzZfA — Ricardo Belmont C. (@RicardoBelmontC) 29 de septiembre de 2018

Por otro lado, Ricardo Belmont aprovechó sus redes sociales para agradecer al candidato Jaime Salinas por su compromiso con la democracia y "su valentía para denunciar la manipulación" en las Elecciones 2018.

Agradezco a Jaime Salinas Lopez-Torres por su compromiso con la democracia, su valentía para denunciar la manipulación en estas #EleccionesMunicipales2018 — Ricardo Belmont C. (@RicardoBelmontC) 29 de septiembre de 2018

Cabe indicar que según los resultados del simulacro de voto con cédula y ánfora secreta, Ricardo Belmont descendió al cuarto lugar con 8% de votos válidos a una semana de celebrarse las elecciones municiapeles, el próximo domingo 7 de octubre.

Lo superan con votos válidos Daniel Urresti (Podemos Perú), con 17.3%; Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), con 16.9%; y Jorge Muñoz (Acción Popular), con 14.2%.

Ricardo Belmont en entrevista exclusiva de Trome. (Video: Trome.pe)

