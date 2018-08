Ricardo Belmont hizo comentario machista contra venezolanas: "Las mujeres están bastante potables"

Ricardo Belmont dijo en una entrevista con Milagros Leiva que los venezolanos "han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos", comentarios que fueron catalogados como xenófobos. Sin embargo, ahora el postulante a la Alcadía de Lima hizo un comentario machista contra las venezolanas.

A través de una transmisión por Facebook Live, Ricardo Belmont siguió con su discurso contra los venezolanos que destacó en la entrevista con Milagros Leiva.

"Que se defiendan solos (los venezolanos), porque si no defienden su país, si no la pelean allá, se vienen acá a que nosotros que somos tan buena gente con los extraños, le vamos a dar nuestras casas le van a quitar el trabajo a los peruanos, es lo que pienso", dijo Ricardo Belmont a Milagros Leiva, quien lo encaró por sus declaraciones contra los ciudadanos llaneros.

Ahora Ricardo Belmont, candidato a la Municipalidad de Lima por el partido político Perú Libertario, habló sobre los venezolanas que ingresan a Perú.



"Los venezolanos tienen muy buena pinta, las mujeres están bastante potables, están ‘maceteaditas’, están muy agradables y ellas, como alguien dijo, ‘no parece que vinieran de Venezuela’ porque se supone que en Venezuela no hay comida", indicó Ricardo Belmont, después de criticar a los medios de comunicación por la supuesta mala cobertura que hacen sobre su campaña.



Milagros Leiva defiende a venezolanos y discute con Ricardo Belmont

"No tienen qué comer, pero, sin embargo, están todas bien gorditas, bien papeadas y no hemos visto ninguna que esté en condiciones que realmente nos llame a un dolor inmenso, porque ahí no interesaría la nacionalidad", agregó Ricardo Belmont sobre las venezolanas.

No es la primera vez que Ricardo Belmont ha mostrado su rechazo contra la migración venezolana, pues anteriormente hizo un video refiriéndose a ese tema.



Al respecto, algunos usuarios consideraron que Ricardo Belmont está apelando a un discurso xenófobo para ganar 'popularidad' en su carrera al sillón municipal.



El momento en que Ricardo Belmont comienza con su discurso machista y sexista se inicia en el minuto 7:00.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE