Ricardo Belmont y Daniel Urresti se encontraron en público y tuvieron debate callejero

Tuvieron un debate callejero. Ricardo Belmont, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, y Daniel Urresti, de Podemos Perú, sostuvieron un intercambio de palabras en la Plaza San Martín, donde se lanzaron algunos pullazos en medio de las arengas de sus ‘portátiles’.

Daniel Urresti trataba de decirle que no debata con Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) a la misma hora del segundo encuentro programado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El exministro le dijo que lo había hecho feliz su juventud con ‘Trampolín a la fama’, a lo que Ricardo Belmont le respondió que ese programa lo condujo Augusto Ferrando. Luego Daniel Urresti volvió a la carga con lo del debate.

“A este le gusta la cámara. Este cree que yo estoy en el Ejército, me está dando una orden”, expresó Ricardo Belmont.

“No te estoy dando una orden, te estoy solicitando con la solemnidad con la que le hablo a una persona mayor, en nombre del pueblo. No pueden ustedes boicotear a los diez candidatos que les falta hablar”, respondió Daniel Urresti.

DIÁLOGO CANDENTE

R.B.: Los dos somos mayores, compadre, ya.

D.U.: No, tú eres mayor.

R.B.: Yo te llevo unos años no más.

D.U.: No, no, no...

R.B.: La figura es la siguiente...

D.U.: Además, tienes más experiencia, más sabiduría. Son 25 años más.

R.B.: Ja, se me viene encima, este. Este es un león, es un león.

D.U.: Nooo.

R.B.: La figura es la siguiente. Yo ya dije que no voy a debatir en el horario del JNE.

D.U.: Perfecto, eso es lo que quería escuchar.

Luego se dieron un abrazo y sellaron el encuentro. Horas más tarde, Daniel Urresti escribió en Twitter: “Acabo de convencer a Ricardo Belmont de que no puede faltarle el respeto a los millones de vecinos, debatiendo con Reggiardo a la misma hora que se da el debate del JNE con los otros candidatos”.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.