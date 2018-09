Ricardo Belmont hace pasar incómodo momento a reportera: "Para hacer el amor se necesita tiempo"

Ricardo Belmont no controla sus palabras. Luego de que el candidato a la alcaldía de Lima protagonizara un incómodo episodio con su esposa luego de decir: "Yo consumo producto peruano" en pleno mitin, un nuevo desliz del postulante volvió a generar polémica.

El popular Ricardo Belmont, quien se encuentra segundo en las encuestas para la alcaldía de Lima, confirmó, frente a varios medios de prensa, que participará en el debate organizado por su contrincante, Renzo Reggiardo.

En unas declaraciones brindadas a una reportera de Latina, Ricardo Belmont emitió una comparación que ha vuelto a generar controversia. Todo comenzó cuando la periodista le preguntó por su negativa para asistir al debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

"No es un debate, es un examen de primaria mal hecho en un colegio en el cual yo no pondría a mis hijos", dijo Ricardo Belmont. Sin embargo, todo empeoró cuando la reportera le preguntó si el poco tiempo asignado a los candidatos es una traba del debate.

"Para hacer el amor se necesita tiempo, (...) esto es como hacer el amor. Al pueblo se le quiere, se le respeta", dijo Ricardo Belmont entre risas y desatando las carcajadas de su audiencia, más no de la reportera de Latina.

Pero si pensabas que allí terminaban los deslices de Ricardo Belmont, pues te equivocas. Y es que cuando la periodista le preguntó si asistiría al debate con Renzo Reggiardo, el popular candidato soltó un comentarios que no le gustó nada a la reportera.

Reportera: Una pregunta cerrada. ¿Va a ir al debate con Renzo Reggiardo?

Belmont: Le he dicho que sí desde anoche. (Risas)

Reportera: Por favor, un poco más de respeto. Anoche no lo he visto.

Belmont: Es que anoche me llamó una persona y le contesté que sí… Sí voy a ir, me gustaría que sea otra hora para que no se cruce...

Ricardo Belmont hace pasar incómodo momento a reportera. Video: Canal N

