El exalcalde de Lima Ricardo Belmont volvió a lanzar frases homofóbicas durante una entrevista afirmando que en la homosexualidad existe “inversión de la vida” y tampoco hay valores.

“La vida invertida porque hay inversión ahí, porque no hay valores, no hay amor, no hay educación sexual. Hay cambio de estructuras morales”, expresó en Willax TV.

Belmont también agregó: “¿Tú crees que en la sierra alguien le podría decir a una de la provincia Víctor Fajardo “tú eres gay”? Esa palabra no existe en la sierra. Es un anglicismo”.

El exburgomaestre capitalino también consideró que “no es natural” que un hombre ame a otro y cuestionó que se besen en público. No obstante, descartó que era machista.

El exalcalde de Lima Ricardo Belmont volvió a lanzar frases homofóbicas durante una entrevista afirmando que en la homosexualidad existe “inversión de la vida” y tampoco hay valores.

Cabe indicar que Ricardo Belmont informó el último jueves que no será oficializado como asesor del despacho presidencial de Pedro Castillo, pese a que el propio mandatario lo había anunciado.

“No se (me) va a oficializar como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones política que están ocurriendo ahora. No he preguntado los detalles, pienso que es un asunto del presidente. Yo no vengo acá por una resolución”, acotó.