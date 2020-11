El congresista y vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, habló con la prensa este lunes y se refirió a la actual situación de su colega de bancada Manuel Merino, quien tuvo que renunciar al cargo de presidente de la República luego de las multitudinarias manifestaciones en su contra, que terminaron con dos jóvenes muertos víctimas, presuntamente, de la represión policial.

“Me imagino que el Congreso no va blindar a Merino”, le pregunta una reportera. “No tiene por qué hacerlo porque no creo que haya cometido algún delito”, contestó el parlamentario.

Los periodistas se mostraron incómodos con la respuesta y le consultaron si no creía que Manuel Merino tenía responsabilidad política por las muertes de Inti y Bryan.

“Él (Merino) lo ha dicho. Ha renunciado a fin de evitar que aquellas personas que incentivaban las marchas....”, agregó Burga antes de ser interrumpido por los reporteros indignados, ya que consideraban que estaba tratando de responsabilizar a los jóvenes manifestantes.

“Yo respeto a los jóvenes que han salido pero han salido incentivados. Ustedes han visto las marchas, quiénes han estado manejando esas marchas y básicamente ha sido el Partido Morado”, aseguró.

En ese sentido, dijo que los ‘instigadores’ son aquellos que se afectaron por la salida de Martín Vizcarra del poder. “Acá ha habido un partido político que ha azuzado a la gente joven, básicamente de Lima. Los que han manipulado esto es el Partido Morado, los acuso directamente, para mí, son los responsables de esto”, indicó.

