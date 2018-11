Richard Concepción Carhuancho 'escueleó' a abogada de Carmela Paucará durante audiencia

Durante la audiencia por el pedido de prisión preventiva de Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori, el juez Richard Concepción Carhuancho solicitó a la abogada Graciela Arce que explicara por qué no puede utilizar la declaración de un testigo protegido, pero la letrada no supo responder correctamente, y el magistrado le dio cátedra.

Arce quería desestimar la declaración de un testigo protegido de la Fiscalía, pues la abogada de Carmela Paucará sostuvo que no había hecho el previo contrainterrogatorio al testigo.



“¿En qué parte dice que tiene que ser contrainterrogado (el testigo) para que yo pueda utilizar la declaración?”, preguntó Richard Concepción Carhuancho.



Aunque la abogada intentó resolver la pregunta varias veces, el juez Richard Concepción Carhuancho indicó que sus respuestas no eran muy puntuales hasta el punto de mencionar que "no se vaya a otro tema".



"La pregunta es muy concreta y específica (...) ¿para utilizar la declaración de un testigo protegido se requiere que este haya sido contrainterrogado?", volvió a preguntar Richard Concepción Carhuancho.



Pese a que la abogada de Carmela Paucará leyó una sentencia para sustentar su respuesta, Richard Concepción Carhuancho precisó que lo leído estaba en lo correcto pero, “¿dónde dice que se tiene que interrogar previamente?”, preguntó por tercera vez, sin tener respuesta de la abogada.



Así, Richard Concepción Carhuancho explicó que el contrainterrogatorio de la defensa debe realizarse “en alguna de las etapas del proceso”, no previamente.