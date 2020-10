INDIGNADO. Así se mostró el abogado de Richard Swing esta mañana, luego que el polémico compositor y cantante fuera detenido de manera preliminar por siete días, en lo que duran las investigaciones sobre el escándalo de los audios del presidente Vizcarra.

“Mi patrocinado no tiene peligro de fuga. En primer lugar, tiene domicilio conocido, vive en San Isidro más de 20 años, sin embargo, la fiscal ha sacado un documento donde indica que el vive en el Rímac. Yo tengo los papeles que les voy a demostrar que eso es una incoherencia, esa resolucion deja mucho que desear, usted no puede decir por un lado que no tiene domicilio conocido y después estoy yendo con el fiscal a tu casa”, dijo la defensa de Cisneros.

Asimismo, aseguró que dio todas las facilidades a la policía y agentes de la Fiscalía para que allanen su domicilio. “Él se encuentra tranquilo, confiando en dios y en la justicia. Él se va someter a todo, cree en la verdad y en Dios”, agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre qué tipo de material se decomisó de su domicilio, el abogado indicó que no fue 'nada relevante. “Se han llevado su título de doctor ‘honoris causa’”, denunció a Canal N.

“Yo no sé para qué quitarle su medalla, para qué enmarrocarlo dentro de su domicilio, son cosas que son excesivas. La norma dice que solo se enmarroca cuyando hay peligro de fuga”, finalizó el abogado de Richard Swing.

Abogado denunció que le quitaron su medalla y título de ‘doctor honoris causa' | Canal N