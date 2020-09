SIGUE EN POLÉMICA. Luego de el destape de los audios que involucran al presidente Vizcarra, su exsecretaria Karem Roca, su exasesora Miriam Morales y Richard Swing, el polémico productor musical sigue dando qué hablar, tras presentar una carta notarial contra el congresista Daniel Urresti.

Richard Cisneros aprovechó la presencia de la prensa en el Parlamento, por el debate sobre la vacancia del presidente, para presentar una carta notarial contra Urresti, luego que el parlamentario le enviara un documento donde le pide que se rectifique por recordar su investigación en el caso Bustíos.

“Hoy he querellado, he denunciado penalmente al congresista Urresti y vengo a dejarle una carta notarial para que este notificado. Yo no mando cartitas de amor, yo querello de frente”, dijo el polémico Richard Swing a los periodistas.

En horas de la mañana, utilizó sus redes sociales para informar que el ex ministro del Interior lo amenazaba con denunciarlo por difamación. “Este tipo piensa que no tenemos memoria y que puede agravar a quien sea y que uno se tiene que quedar callado porque es un Congresista”, dijo en FAcebook.

“Conmigo se equivocó hoy le cantaré sus verdades en vivo y en directo y ojalá sea hombrecito de atenderme y decirme en la cara lo que ha dicho de mí, le probaré que él es el siniestro y oscuro personaje porque yo jamás he sido denunciado por asesinar a un periodista ni por violar a una humilde campesina. En mi hoja de vida solo hay historias positivas llenas de reconocimientos nacionales e internacionales”, escribió.

Finalmente dio su posición respecto a la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, que hoy se debate en el Pleno. “Muy atentos pueblo peruano y rechazo total de la ciudadanía a este Congreso si deciden vacar al presidente Vizcarra . Vamos con una bandera rojiblanca a luchar por la institucionalidad del país y repudiar a este Congreso que está de Guatemala a guatepeor”, concluyó.

