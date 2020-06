El cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, confirmó que sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaria General del despacho presidencial de Martín Vizcarra, Mirian Morales, en Palacio de Gobierno.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Control del Congreso, el artista indicó que fue él quien acudió a buscar a Morales para exponer sus propuestas con relación a su intención formar parte del grupo de asesores del mandatario.

“Yo fui a buscar a la señora Mirian Morales porque quise hablar con ella [...] al conversar con ella le expliqué que tenía dos proyectos, una para ser parte del grupo de asesores presidenciales del presidente Martín Vizcarra. Tuvimos una reunión donde le expliqué algo de lo que conocí, algo de mi experiencia en el marketing político y estrategias políticas, pero lamentablemente no me tomaron porque había que tener un título y un grado, eso bloqueó mi trabajo”, refirió.

Según informó El Comercio, Richard Swing realizó dos visitas a Palacio de Gobierno en el 2018. La primera, el 28 de junio, fue una reunión de trabajo con Morales, y la segunda, el 12 de octubre, una reunión con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial.

En otro momento precisó que conoció a Mirian Morales en el cóctel de juramentación del primer gabinete del presidente Martín Vizcarra, sostuvo que fue invitado a dicha cita debido a su participación en la campaña presidencial del 2016.

En el caso de Roca Luque, Richard Swing señaló que la conoció cuando apoyó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

“Me reuní con la señora Karem Roca para hablar sobre relaciones públicas basados en temas laborales, sobre proyectos laborales, pero ella no tiene injerencia ni capacidad de decidir. Ella me recibió por cortesía, porque trabajamos juntos en la campaña”, manifestó.

Richard Swing y la moción de vacancia contra PPK

En otro momento, Richard Swing señaló que la primera vez que visitó Palacio de Gobierno fue para asesorar al expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) poco antes de la primera moción de vacancia a fines del 2017. Swing aseguró que fue convocado por Máximo San Román y no cobró por dichos servicios.

“La primera vez que fui a palacio fue para acudir a un llamado del ingeniero San Román, asesor de PPK, no recuerdo si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra PPK. El ingeniero San Román me convoca para que apoye con mis capacidades de marketing política, esto lo hice ad honorem. Me quede bastante tiempo en Palacio de Gobierno, debido a que el expresidente estaba ocupado, San Román quería que yo haga un audio y como estaba tan feliz me tomé fotografías”; manifestó.

Cabe indicar que Swing es investigado por las presuntas irregularidades en las nueve contrataciones que tuvo con el Ministerio de Cultura, las cuales datan desde el 2018 y suman en total S/175.400.

Richard Swing se presentó esta tarde ante el Congreso y dijo cómo conoció a Mirian Morales.