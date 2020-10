El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que enviará por escrito un pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para indicar que se encuentra a disposición del Ministerio Público en las investigaciones que se están realizando sobre presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

“He dicho que yo estoy a disposición para cualquier aclaración y eso que he dicho varias veces, lo voy a formalizar por escrito porque muchos dicen que como el presidente tiene una prerrogativa de no ser partícipe en una investigación, son declaraciones que no tienen ninguna formalidad. Vamos a darle formalidad. Voy a dirigirme a la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) poniéndome a disposición para hacer las declaraciones que correspondan”, aseguró en una conferencia de prensa esta tarde.

Martín Vizcarra también respondió sobre lo que anunció el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien anunció que enviarán un pliego con unas 60 preguntas al mandatario una vez que amplíen por 30 días el plazo para que sigan investigando el caso ‘Richard Swing’.

Vizcarra habla sobre el caso Richard Swing

“En lo que se refiere a la Comisión de Fiscalización presidida por el congresista Alarcón, que presente las preguntas que crea convenientes y las vamos a responder. Pero creo que él tiene también muchas preguntas que responder al interior de la comisión y del Congreso”, indicó.

El presidente indicó que hay información que apunta a que Alarcón habría buscado usar los audios vinculados al caso Richard Cisneros para promover una vacancia presidencial, algo que calificó como una “real conspiración”.

“Con audios sin ser contrastados, verificados como corresponde, en 24 horas se trató de vacar al presidente de la República. Una real conspiración. Hay pruebas que existen al respecto y preguntas que hay que responder de parte del propio congresista Alarcón. Antes de hacer las preguntas, pienso que él tiene que dar las respuestas sobre esta real conspiración para tratar de vacar al presidente”, manifestó Vizcarra.

“Acaban de renunciar, creo, sus asesores. Consúltenles a ellos las razones de fondo, las reuniones extrañas que ha tenido con abogados de una de las partes de la investigación, cómo ha compartido los audios que le llegaron ‘misteriosamente’ en un sobre cerrado, y en días anteriores ya los compartía con algunos congresistas que pueden dar testimonio. Está muy cuestionada la investigación que realiza el congresista Alarcón con intereses particulares”, añadió refiriéndose a Edgar Alarcón.

Martín Vizcarra concluyó reiterando que respeta la investigación que está realizando, en paralelo, el Ministerio Público, pese a que discrepa de las detenciones preliminares que se dictaron contra 10 exfuncionarios de su gobierno, nueve de ellos ya intervenidos.

“Aquí no hay ninguna obstrucción de parte del despacho presidencial, ninguna y lo podemos probar las veces que se requiera”, garantizó.