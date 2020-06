El pleno del Congreso aprobó este jueves otorgar facultades investigadoras por 45 días a la Comisión de Fiscalización, a fin de indagar en las contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura al cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

Con 128 a favor, cero en contra y cero abstenciones, la representación nacional aprobó la propuesta presentada por Fiscalización el último martes 2 de junio.

La moción fue sustentada por el presidente del grupo de trabajo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien indicó que “este gobierno estaría burlando la normatividad de las contrataciones del Estado con terceros”.

“Se hace necesario una investigación minuciosa que analice el objeto de las órdenes de servicios, los informes de cumplimiento, la conformidad de los servicios que justifiquen los contratos y pagos efectuados por el Poder Ejecutivo durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra a favor del ciudadano Richard Cisneros”, indicó.

Durante el debate, el congresista Lenin Checco (Frente Amplio) consideró que Alarcón no reúne el perfil para llevar a cabo una investigación debido a las acusaciones que tiene pendientes en la fiscalía cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República.

“Tenemos que moralizar al Ejecutivo y Legislativo. Con toda la profunda preocupación le decimos que si tratamos de moralizar, empecemos por nosotros. De lo que se trata es cómo va a realizar muy bien su trabajo esta comisión”, expresó el legislador.

Quien le respondió fue el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, quien consideró que la Comisión de Fiscalización está haciendo un “excelente trabajo” y debe darse un mensaje a la ciudadanía de que el Congreso “está haciendo su trabajo y fiscalizando a todas las entidades del Gobierno en todos sus niveles".

“Creo que la Comisión de Fiscalización no lo centro en una persona, sino en el respeto que merecen todos mis colegas de todos los partidos que están allí y están haciendo un excelente trabajo. De mi parte, como vocero de mi bancada, no he recibido quejas”, acotó.

A su vez, José Vega afirmó que en la actual coyuntura de pandemia por el coronavirus (COVID-19), “la corrupción sigue haciendo de las suyas”. “Oponerse a una investigación sería en contra del compromiso de muchos de nosotros ante el pueblo de cerrarle el paso a la corrupción”, remarcó.

Como se recuerda, 'Richard Swing’ registra un total de nueve pagos del Ministerio de Cultura por servicios brindados entre julio del 2018 y abril del 2020, por un total de S/175.400. El más reciente es por S/30.000 y responde a “servicios motivacionales” para el personal en abril pasado, durante la emergencia por el coronavirus (COVID-19).