Roberto Chiabra: “Hablar de vacancia creo que sería una irresponsabilidad de todos nosotros en el Perú”

El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) aseguró que considerar una vacancia presidencial contra Pedro Castillo en el actual contexto constituye “una irresponsabilidad” de parte de todos los peruanos.

Lamentó, en esa línea, que también se estén tocando temas como la disolución del Congreso y se llegue a “extremos”.

“Hablar de vacancia creo que sería una irresponsabilidad de todos nosotros en el Perú. Hablar de disolución de Congreso, de negar el voto de confianza, hablar de una vacancia presidencial, yo creo que.. qué pena por nuestro país. ¿Por qué llegar a ese extremo?”, indicó en diálogo con ‘Sálvese quien pueda’.

No obstante, el también exministro de Defensa consideró que sería “una vergüenza” darle el voto de investidura al primer ministro Guido Bellido y dijo esperar que el presidente Pedro Castillo recomponga el Consejo de Ministros antes de que el Parlamento le niegue la confianza.

“Imagínate si a este Gabinete le damos la aprobación, qué vergüenza, pero como Congreso ¿ya no podemos hacer nada en aras de la gobernabilidad? El que tiene la solución es el presidente”, señaló.

“Presidente tiene estos días para evitar que Bellido es a, b o c; que está constituido (el gabinete) por gente impresentable que no tiene experiencia. Entonces, si el presidente no escucha eso o no le hacen escuchar eso, es gravísimo para él y para nosotros”, manifestó.