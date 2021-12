El presidente Pedro Castillo se salvó de la moción de vacancia en el Congreso, pero tiene muchas cosas que responder al país. Continúa la incertidumbre, los precios altos del dólar y los alimentos, así como las denuncias de corrupción en el entorno de Palacio y en diversos ministerios. Por tal motivo, Trome conversó con el exgeneral del Ejército y exministro de Defensa, hoy congresista de la República, Roberto Chiabra, quien va al frente, como siempre.

Congresista Chiabra, ¿qué es lo peor que ha visto en estos primeros cuatro meses de Pedro Castillo en el poder?

Un presidente, en primer lugar, que no tiene palabra, un presidente que tiene un mensaje de división a todos los peruanos, un presidente que prometió cambio y considero que el primero que debe cambiar es él, su conducta y comportamiento.

¿Se reafirma que este es un gobierno ‘filosenderista’?

Yo creo que es un gobierno que no tiene rumbo, no tiene destino y es lamentable en un momento de crisis que tiene nuestro país.

VACANCIA

¿Se sintió derrotado tras no aprobarse el debate de la moción de vacancia en el Congreso?

No, al contrario. Yo lo veo que no era una obligación que vaya el presidente, sino una necesidad de él mismo para que le diga al Congreso y a la Nación todos los cuestionamientos a su conducta. Se perdió una gran oportunidad.

Algunos analistas aseguran que hubo pactos y negociaciones para salvarle la cabeza, ¿cree que fue así?

¿Salvarle la cabeza a quién?

¡Al presidente Castillo!

No, lo que veo yo es un arrepentimiento, porque todos los dirigentes políticos que fueron a entrevistarse con Castillo y le salvaron la cabeza no le pidieron una contraparte y a las 24 horas se han arrepentido de haber ido.

Usted denunció el manoseo y la falta de respeto a las Fuerzas Armadas. ¿Sabe cuál es el sentir de los altos oficiales en este momento?

Yo rescato la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero también tengo que hacer conocer la falta de respeto del presidente a las personas y a la institución. Lo que se ha hecho es una represalia por no haber ascendido a los favoritos.

JEFE DE LA DIRCOTE

Se está denunciando que se pretendería sacar de la Policía al jefe de la Dirección Contra el Terrorismo, general Óscar Arriola, en venganza por investigar a los grupos subversivos, ¿sabe algo de eso?

Hay un rumor, ojalá que no sea cierto. Me sorprende la posición del ministro del Interior que dice ‘yo en este tema no tengo nada que ver’. ¡Vamos! Recordémosle que es el ministro del Interior.

Ya han pasado unos meses, ¿cómo calificaría a Pedro Castillo?

Como un presidente que no se ha dado cuenta de la realidad del país. Como un presidente que no puede seguir taponeando la incompetencia y corrupción con la humildad.

Roberto Chiabra: “El presidente Castillo no tiene palabra y su gobierno no tiene rumbo” (Foto: Allengino Quintana)

‘FALTA DE RESPETO A LA FISCALÍA’

Esos veinte mil dólares encontrados a Bruno Pacheco en el baño de Palacio, ¿de dónde cree que provenían?

Yo sobre ese tema digo la vergüenza de los fiscales, no haber decomisado esa cantidad de dinero y haberse dejado faltar el respeto cuando le piden el celular y dice que no lo tiene y que después presenta un celular recién comprado, una falta de respeto a la Fiscalía.

¿Castillo tiene algo que ver con ese dinero?

Eso forma parte de las investigaciones que hace la Fiscalía. Espero que no.

¿Qué opinión le merecen las reuniones clandestinas del presidente con algunos proveedores del Estado en la casa de Breña?

Una falta total de transparencia, una irresponsabilidad a pesar de que el contralor le había advertido. Eso significa que no se ha dado cuenta de que es el presidente de la República y tiene que despachar en Palacio.

¿Le sorprende la actitud de la Fiscalía ante estos hechos?

Me sorprende porque otros peruanos cuestionados de esta manera ya estarían con detención preventiva.

Luego de no aprobarse la moción de vacancia, ¿piensa que Castillo girará hacia el centro o se radicalizará de la mano de Vladimir Cerrón?

Hasta ahora no ha reaccionado. Yo esperaba un mensaje a la Nación y un cambio total de Gabinete con un primer ministro que genere confianza en todo el país.

La última encuesta de Datum revela que Castillo tiene cerca de 60 % de desaprobación, ¿a qué se debe?

A su propia conducta, a su mensaje de división, porque su mensaje genera violencia. Un presidente con cuatro meses que no puede almorzar en un restaurante en Arequipa debe llamarle la atención a él mismo. Si no se da cuenta, yo creo que la situación es grave.

¿Hacia dónde quiere llevar al Perú este gobierno?

Yo creo que lo que están haciendo no es gestión, sino política. Si quieren hacer un cambio profundo se están equivocando en la dirección del cambio, el cambio es para bien, no hagamos un cambio para mal.

¿Por qué cree que se nombra a gente tan impresentable en tantos puestos ministeriales?

Se quiere romper el sistema institucional. Eso es una manera de degradar las instituciones para debilitar el sistema y provocar un cambio. Flaco favor que le hace a su gobierno y a nuestro país.

CÉSAR ACUÑA

¿César Acuña ha cometido un error al respaldar a este gobierno?

Yo creo que 24 horas después señaló que no lo apoyaba, por algo debe de ser.

¿El canciller Maúrtua debería pronunciarse y rechazar la presencia de Evo Morales en el Perú?

Es una pena la actitud del canciller y del ministro de Defensa, estamos hablando de un tema de soberanía. Si ellos no lo saben o no lo comprenden, qué grave para nuestro país.

Usted dijo que Castillo, de no cambiar, solito está buscando la vacancia, ¿se reafirma?

Me parece que el presidente quiere salirse porque si el presidente no cambia está demostrando que no ha aprendido nada. Lo que nos ha sucedido es una señal para todos. Yo creo que todos debemos cambiar: el Ejecutivo, el Legislativo y la población.

¿Le ve futuro a este Gobierno? ¿Cómo percibe el sentir de la calle?

La calle está llegando en primer lugar a una desilusión del cambio; segundo, yo he señalado el costo de vida, cuando las amas de casa vayan al mercado y no les alcance para comer, como ahora, se terminó el sueño de la patria grande.

Gracias, congresista Chiabra. Dios ayude a nuestro país y ojalá el 2022 las cosas cambien para mejor…

Ojalá sea así para nuestro país.